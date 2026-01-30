Patrick Kane stellte einen neuen NHL-Rekord auf

HQ

Der Angreifer der Detroit Red Wings, Patrick Kane, 37, hat in der NHL einen Rekord aufgestellt. Er hat inzwischen mehr Punkte in der NHL erzielt als jeder andere in den USA geborene Spieler, wie der finnische YLE berichtet.

Die Detroit Red Wings trafen auf die Washington Capitals, und als Kane in der zweiten Runde einen Pass spielte, war es sein 1.375. Punkt in der NHL (500 Tore, 875 Pässe in 1.342 regulären Saisonspielen). Kane spielt derzeit seine 19. NHL-Saison.

Mike Modano ist nicht mehr der Rekordhalter. Modano spielte 20 Saisons in der NHL und erzielte 1.374 Punkte (561 Tore, 813 Pässe).

Dennoch muss gesagt werden, dass Patrick Kane nicht Teil des US-Teams bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar in Mailand-Cortina ist.