Paris Masters verliert Frankreichs Nummer 1: Ugo Humbert scheidet im letzten Moment aus

Das Paris Masters hat bereits begonnen, mit den Ausfällen von Novak Djokovic aufgrund von Erschöpfung und Holger Rune und Jack Draper aufgrund von Verletzungen. Am Montag wurde ein weiterer Rückzug bekannt gegeben, und es ist ein Herzschmerz für die Fans in Paris, da der bestplatzierte französische Spieler Ugo Humbert, der letztes Jahr das Finale erreichte, aber gegen Zverev verlor, zurückgetreten ist.

Humbert sollte am Dienstag, 28. Oktober, gegen Alejandro Davidovich Fokina, den jüngsten Vizemeister von Wien, debütieren. Stattdessen wird der Spanier auf einen Lucky Loser, Valentin Royer, treffen. Der Sieger würde in der folgenden Runde auf Darderi oder Cazaux treffen.

Es ist auch ein schwerer Schlag für Ugo Humbert, da er alle 600 Punkte aus dem Finalisten des letzten Jahres abgeben und die Top 30 verlassen wird, was bedeutet, dass er nicht für die Australian Open im nächsten Jahr gesetzt wäre. Umbert, Gewinner von sieben ATP-Einzeltiteln, war vor dem Paris Masters in diesem Jahr die Nummer 24 der Weltrangliste.