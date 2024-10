Paramount und Saber Interactive kommen zusammen, um das bisher größte Avatar: The Last Airbender-Spiel zu entwickeln

Das Avatar: The Last Airbender -Franchise hat in letzter Zeit ein kleines Wiederaufleben erlebt, da nicht nur die Netflix-Live-Action-Serie fortgesetzt wird, sondern auch Pläne für einen Film und nun auch die Absicht besteht, für ein sehr ehrgeiziges Projekt in den Spielesektor zurückzukehren.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Paramount Game Studios und Saber Interactive zusammenkommen, um ein AAA-RPG für PC und Konsolen zu entwickeln, das das "größte Videospiel in der Geschichte der Franchise" für Avatar: The Last Airbender sein wird. Es wird eine völlig neue Geschichte sein, in der die Spieler in die Rolle eines "brandneuen, noch nie zuvor gesehenen Avatars" schlüpfen.

Es wird erwähnt: "Tausende von Jahren in der Vergangenheit angesiedelt, können die Spieler erwarten, in eine lebendige Welt einzutauchen, alle vier Elemente zu meistern, sich an dynamischen Kämpfen an der Seite von Gefährten zu beteiligen und die Herausforderungen und Entscheidungen zu erleben, die damit einhergehen, der Hüter des Gleichgewichts in der Welt zu sein. Das Spiel wird sowohl bekannte als auch neue Elemente aus der Franchise enthalten und den Fans die Möglichkeit bieten, sich tief mit der Welt zu verbinden und zum Helden dieser unerforschten Ära zu werden."

Da diese Ankündigung noch sehr frisch ist und man den Umfang dieses Spiels im Hinterkopf bedenkt, ist es unklar, wann wir etwas Substanzielles über den Titel sehen werden, aber unabhängig davon, wenn du ein Fan des Avatar-Universums bist, sieht die Zukunft sicherlich rosig aus.