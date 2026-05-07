Papst Leo XVI. wird Spanien vom 6. bis 12. Juni besuchen, einschließlich Besuche mehrerer Migrationszentren auf den Kanarischen Inseln

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Spanien bereitet sich auf den ersten Besuch eines Papstes seit 2011 vor, als Benedikt XVI. zum Weltjugendtag (WYD) kam. Papst Franziskus hat Spanien nie besucht, aber Papst Leo XVI. wird es zu Beginn seines zweiten Amtsjahres als Papst tun: Es wird zwischen dem 6. und 12. Juni stattfinden und Madrid, Barcelona, Gran Canaria und Teneriffa besuchen, mit einem Zeitplan, der sich auf Jugend, Familie und Migration konzentriert (kurz darauf, am 4. Juli, wird er die Insel Lampedusa besuchen, Italien, einer der umstrittensten Einreisepunkte für illegale Einwanderung aus Nordafrika.

Zu den für Papst geplanten Veranstaltungen gehören eine historische Rede im spanischen Abgeordnetenkongress am 8. Juni, ein Besuch im Brians-Gefängnis in Barcelona am 10. Juni, eine Messe in der Sagrada Familia-Basilika in Barcelona und in der Almudena-Kathedrale in Madrid sowie Messen in großen Räumen wie der Movistar-Arena und dem Bernabéu-Stadion in Madrid. das Olympiastadion Lluís Companys.

Sein Besuch auf den Kanarischen Inseln am 11. und 12. Juni wird mehrere Treffen in den Häfen und Migrationszentren beinhalten, darunter eine Begegnung mit den Realitäten der Integration von Migranten auf der Plaza del Cristo de La Laguna.

Leo XVI. wird der dritte Papst sein, der Spanien besucht. Johannes Paul II. besuchte Spanien fünfmal zwischen 1982 und 2003.