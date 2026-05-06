Papst Leo XIV. feiert seinen ersten Jahrestag als Stimme der Benachteiligten und als Gegner des Neokolonialismus

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Er ist vielleicht nicht länger eine Figur, die über das Schicksal der westlichen Welt bestimmt, aber die Figur des Papstes, der höchsten Autorität der römisch-katholischen Kirche auf Erden, bleibt ein Leuchtturm für mehr als eine Milliarde Katholiken weltweit. In dieser Woche wird Papst Leo XIV. sein erstes Amtsjubiläum begehen, und er tut dies mit einem vollen Terminkalender hinter sich, nachdem er jede Gelegenheit genutzt hat, um sich gegen die derzeit von der Menschheit plagenden Probleme auszusprechen.

Obwohl Seine Heiligkeit sich in seinen ersten Monaten aus den umstrittensten Themen heraushielt, begann er im September, Trumps harte Einwanderungspolitik zu kritisieren, was eine negative Reaktion konservativer amerikanischer Katholiken hervorrief. Gleichzeitig gewann er bei den bescheideneren Schichten in ganz Lateinamerika größere Beliebtheit, wo der Papst übrigens jahrelang als Missionar in Peru tätig war. Wie Reuters heute in einem Artikel erinnert, warnte der Papst während seiner zehntägigen Reise nach Afrika im April, dass die Launen der reichsten der Welt den Frieden bedrohten, verurteilte Verstöße gegen das Völkerrecht durch 'neokoloniale' Weltmächte und sagte, die Welt werde 'von einer Handvoll Tyrannen verwüstet'.

Im kommenden Juni und zum ersten Mal in Spaniens Geschichte wird ein Papst auf dem Abgeordnetenkongress in Madrid sprechen, wo er voraussichtlich einige weitere Tagesordnungspunkte für den Besuch anspricht, darunter Besuche in Migrantenzentren, Wohltätigkeitsorganisationen, Obdachlosen und Gefangenen.

Die Frage der Einwanderung scheint der Kreuzzug (wenn ich den Ausdruck verwenden darf) von Leo XIV. zu sein, und am 4. Juli wird er die Insel Lampedusa besuchen, einen der umstrittensten Einreisepunkte für illegale Einwanderung nach Europa aus Nordafrika.

Obwohl es vom Vatikan noch nicht bestätigt wurde, wird erwartet, dass die erste Enzyklika von Papst Leo XIV. noch vor Ende dieses Monats veröffentlicht wird.