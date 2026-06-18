Papst Leo XIV. wird im November 2026 Peru besuchen, einschließlich seiner ehemaligen Heimat Chiclayo

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Die Vatikanstadt hat bestätigt, dass Papst Leo XIV., der kürzlich Spanien besuchte, im November 2026 einen längeren Besuch in Peru unternehmen wird, der voraussichtlich zehn Tage dauern wird, und die Hauptstadt Lima, Piura, Pucallpa im Amazonas-Regenwald, Cusco sowie Chiclayo, die Diözese, in der er lebte und Bischof war, besuchen wird. Tatsächlich wurde Robert Prevost in Chicago geboren, hat aber die peruanische Staatsangehörigkeit.

Leo XIV. traf sich im Vatikan mit dem interimistischen Präsidenten Perus, José María Balcázar, während er auf die Endergebnisse der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 7. Juni wartete, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Linken Roberto Sánchez und der konservativen Keiko Fujimori war. Laut Balcázar wünschte sich Leo XIV., dass der Wahlprozess so geordnet wie möglich verläuft und der Verlierer den Sieger anerkennt.

Laut EFE wird Leo XIV.s Besuch in Peru Hubschrauber nutzen, weil er "so viele kleine Städte im Norden und im Dschungel wie möglich abdecken möchte". Bevorstehende Besuche von Papst Leo XIV. umfassen Frankreich (Paris, Lourdes und Metz) vom 25. bis 28. September 2026, und er wird auch Südkorea im Rahmen des Weltjugendtags 2027 besuchen.