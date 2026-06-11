Papst Leo XIV. kritisiert europäische Führungspersönlichkeiten in seiner Rede zur Einwanderung: Die Meere sind "Friedhöfe ohne Grabsteine"

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Papst Leo XIV. war in seiner Kritik an der Anti-Einwanderungspolitik in Europa deutlicher denn je, als der Pontifex die Kanarischen Inseln besuchte, in einer Rede im Hafen von Arguineguín auf Gran Canaria, der 2020 fast 3.000 afrikanische Flüchtlinge empfing, monatelang zusammengepfercht wurde und als "Hafen der Schande" bekannt wurde. "Europa kann keine Menschenwürde verkünden und sich daran gewöhnen, dass das Mittelmeer und der Atlantik Friedhöfe ohne Grabsteine sind", sagte der Papst in einer bewegenden Rede.

"Liebe Migranten, ich möchte mich vor eurer Würde verbeugen. Ihr seid Menschen, deren Familien und Häuser zurückgelassen wurden, mit Träumen, die niemand zu ignorieren berechtigt", sagte Leo XIV. bei einer Veranstaltung, an der Migranten, Arbeiter und Behörden teilnahmen, darunter der spanische Premierminister Pedro Sánchez und der Präsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, wie von EFE berichtet.

Die Rede des Papstes findet in einem Moment statt, in dem die spanische Gesellschaft gespalten ist: Die rechtsextreme Partei Vox spricht von einer "nationalen Priorität", die humanitäre Hilfe für Einwanderer verdrängen würde, und einige Mitglieder der spanischen Kirchenhierarchie schließen sich mit dieser radikalen Politik an. Ironischerweise stimmen die Worte des Papstes besser mit den linken politischen Parteien in Spanien überein, was die Spannungen in den Institutionen verschärft hat.

Doch seine Rede erreicht die gesamte internationale Gemeinschaft und andere europäische Führungspersönlichkeiten, die es nicht geschafft haben, das Problem der Flüchtlinge auf den Kontinent zu lösen, und ihnen weder Unterstützung noch Würde gewährt haben, oft im Meer sterben lassen. "Es reicht nicht, Ankünfte zu verwalten, Zahlen zu verteilen, Grenzen zu verstärken oder Todesfälle zu beklagen, wenn sie bereits stattgefunden haben. Jedes Boot, das ankommt, bringt nicht nur Migranten; Das wirft die Frage auf: Was für eine Welt haben wir aufgebaut, wenn so viele unserer Brüder und Schwestern den Tod riskieren müssen, um das Leben zu suchen?"

Diese Tat auf Gran Canaria ist eine der letzten der einwöchigen Reise von Papst Leo XIV. nach Spanien, einen Tag nach der Einweihung des letzten Turms der Sagrada Familia in Barcelona und dem Treffen mit Opfern sexuellen Missbrauchs in Madrid.