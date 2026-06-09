Die Wahl in Peru ist Kopf-an-Kopf, während die Stimmen im Ausland Fujimori stärken

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Das laufende Präsidentschaftsrennen in Peru ist nun unglaublich eng, da der Abstand zwischen den beiden Kandidaten gerade auf weniger als 0,1 % geschrumpft ist. Der Linke Roberto Sanchez liegt weiterhin leicht vor der konservativen Keiko Fujimori, aber laut Reuters haben Auslandswahlen Letztere aufgehoben.

Wie bei anderen konservativen Führungspersönlichkeiten haben die Märkte positiv auf ein mögliches Comeback von Fujimori reagiert. Dazu gehören US-börsennotierte peruanische Aktien, peruanische Eigenaktien und die lokale Sol-Währung. Sie reagierten umgekehrt mit einem Ausverkopfer, als Sanchez vorschlug, die auf Bergbau fokussierte Wirtschaft des Landes umzugestalten.

Der endgültige Gewinner wird laut Wahlbehörden möglicherweise erst im nächsten Monat (Juli) offiziell bekannt gegeben. Sanchez gewann an Stärke bei den ländlichen Wahlen, während ausländische Wahlen ausstehend und überprüfte Stimmen für Alberto Fujimoris Tochter günstiger erscheinen, die bereits First Lady von Peru war und ihre Mutter ersetzte und zum vierten Mal kandidiert.