Papst Leo XIV. bietet dem Vatikan Vermittlung in globalen Konflikten an

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Papst Leo XIV. hat am Mittwoch seine Absicht bekräftigt, als globaler Friedensstifter zu agieren, indem er die Unterstützung des Vatikans bei der Vermittlung in internationalen Konflikten anbot und sagte, dass ein Krieg nie unvermeidlich gewesen sei.

In seiner Ansprache an die katholischen Führer des Ostens aus den Regionen, die mit Krieg und Verfolgung konfrontiert sind, betonte er die Dringlichkeit des Dialogs statt der Spaltung. In seinen ersten Tagen als Papst hat Leo immer wieder zum Frieden aufgerufen, insbesondere in der Ukraine, im Gazastreifen und in Südasien.