HQ

Am Montag berichtete The Athletic, dass die FIFA daran arbeitet, ein Spiel Israel gegen Palästina als Eröffnung eines "Fußballfestivals" auszurichten, das im September in den Vereinigten Staaten stattfinden soll, mit U-15-Teams, kürzeren Spielen auf kleineren Spielfeldern und kleineren Kadern, und allen 211 FIFA-Nationen, einschließlich Russland, die weiterhin von Weltmeisterschaften oder großen Wettbewerben ausgeschlossen sind.

Die Erklärung des Palästinensischen Fußballverbands veröffentlichte am Donnerstag eine Stellungnahme, in der erklärt wurde, dass die Berichte ungenau seien und sie keinen offiziellen Vorschlag von der FIFA erhalten haben. Jedenfalls würden sie einen erhalten, lehnen sie ihn ab, weil sie an keinem Sportwashing teilnehmen werden, während Israel seit Oktober 2023 über 73.000 Menschen getötet hat, darunter 1.000 Sportler, und über zwei Millionen Menschen obdachlos in Gaza zurückgelassen hat.

"Unter den derzeitigen Umständen lehnt die PFA kategorisch jeden Versuch ab, Spiele mit einer Besatzungsmacht zu fördern oder durchzusetzen, die systematisch palästinensische Sportler und Sportinfrastrukturen ins Visier nimmt. Wir weigern uns, Teil einer Initiative zu sein, die als Sportswashing dient, während palästinensische Spieler weiterhin täglich Verstöße erleben."

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Sulaiman Al-Obaid wurde bei den Bombenanschlägen durch Israel getötet, ebenso wie der Karate-Champion Nagham Abu Samra. "Für die PFA ist die Priorität klar: Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht und der Schutz palästinensischer Athleten im Einklang mit den FIFA-Statuten und den Grundsätzen der Olympischen Charta. Wir fordern weiterhin, dass Israel für seine Verstöße gegen internationale Sportvorschriften zur Rechenschaft gezogen wird."