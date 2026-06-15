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FIFA-Präsident Gianni Infantino hofft ernsthaft, dass das Eröffnungsspiel eines neuen U15-Fußballwettbewerbs Israel gegen Palästina sein wird. Der Wettbewerb wurde im vergangenen Dezember angekündigt und soll im September 2026 in den Vereinigten Staaten stattfinden, obwohl er noch keine genauen Daten, keinen genauen Ort (es wird gemunkelt) oder sogar einen Namen hat, außer dass er als "Festival-Turniere" beschrieben wird.

Diese "Fußballfeste" für Jungen unter 15 Jahren (eine zweite Ausgabe 2027 würde Mädchen unter 15 Jahren umfassen) stehen im Gegensatz zu den meisten anderen FIFA-Wettbewerben allen 211 FIFA-Mitgliedern offen, einschließlich Russland, das seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Januar 2022 verboten ist. Es sollten kürzere Spiele sein, die auf kleineren Plätzen ausgetragen werden, mit sieben bis neun Spielern auf jeder Seite.

Laut Quellen von The Ahtletic möchte die FIFA, dass das Eröffnungsspiel des Wettbewerbs später in diesem Sommer Israel gegen Palestne ist, als Zeichen der Einheit der Länder.

Während des jährlichen FIFA-Jahreskongresses am 30. April versuchte Infantino – und scheiterte –, die Präsidenten des palästinensischen Fußballverbands, Jibril Rajoub, und des israelischen Fußballverbands, Basim Sheikh Suliman, auf der Bühne zum Händeschütteln zu bewegen, doch beide standen nur wenige Meter entfernt. Trotz Infantinos Versuchen, Brücken zwischen den beiden Ländern zu bauen, täuscht seine Nähe zu Donald Trump, der Israels grausamen Völkermord an Palästina finanziert und unterstützt hat, niemanden.