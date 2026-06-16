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Vom 11. Juni letzten Jahres bis zum 19. Juli wird die gesamte Welt die Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Nationen, der größten in der Geschichte, genau verfolgen. Und dazu gehören palästinensische Fußballfans im Gazastreifen, obwohl die meisten von ihnen hauslos sind und in Zelten auf ihrem Land leben, die illegal bombardiert und von Israel besetzt sind.

"Kannst du die Drohnen hören? Wir könnten leben oder sterben, wir könnten bombardiert werden", sagte Fadi Al-Arawi, ein Fußballer der Premier League des Gazastreifens, 38 Jahre alt, gegenüber Reuters in einem Artikel darüber, wie die Gazaner den Wettbewerb verfolgen. Da die meisten Infrastrukturen zerstört sind, müssen die meisten Menschen auf Laptops mit instabiler Internetverbindung angewiesen sein, um Matches zu verfolgen.

Mehrere arabische Länder wie Katar, Ägypten, Marokko oder Saudi-Arabien nehmen am Wettbewerb teil, ebenso wie Iran, dessen Trainer es als das "am meisten unterdrückte Team in der Geschichte der Weltmeisterschaft" bezeichnete. Palästina kam ebenfalls der Qualifikation ziemlich nahe, und nun arbeitet und träumt die Nationalmannschaft, die nach Chile umgezogen ist, daran, sich für die Weltmeisterschaft 2030 zu qualifizieren, was gemunkelt wird, dass es noch mehr Teams haben könnte, 64 statt 48 in diesem Jahr und den üblichen 32.

"Trotz allem, was wir erleiden, werden wir die Spiele beobachten."

Reuters sprach mit einem Besitzer eines Cafés in Gaza-Stadt, bei dem ägyptische und marokkanische Flaggen an der Wand hängen, der zwei alternative Stromleitungen und eine Backup-Batterie installiert hat, um sicherzustellen, dass späte Spiele nach Mitternacht, wenn die brennstoffbetriebenen Generatoren abgeschaltet werden, weiterhin gezeigt werden können.

Ein Fan sagte, er werde alle Spiele sehen, auch wenn er weiß, dass er sein Leben riskiert. "Das Café könnte ins Visier genommen werden. Etwas neben mir könnte ins Visier genommen werden und ich könnte mein Leben verlieren... Aber trotz allem, was wir leiden, machen wir weiter, und wir werden die Spiele beobachten."

Seit Oktober 2023 wurden 73.000 Palästinenser von Israel getötet, darunter viele nach dem im Oktober 2025 unterzeichneten gefälschten Waffenstillstand. Unter ihnen waren 1.000 Athleten, während laut palästinensischen Behörden 285 Sportanlagen zerstört wurden.