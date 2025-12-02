HQ

Palästina, das sich im Elfmeterschießen für den Arabischen Pokal qualifizierte, hat die Gastgeber Katar mit einem 1:0-Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase im Al Bayt Stadion überrascht.

Ein spätes Eigentor von Sultan Al Brake in der 95. Minute sicherte dem palästinensischen Fußballteam den Sieg, dank eines Kopfballs von Mohammed Saleh, der ins Tor ging, als Al Brake versuchte zu klären. Ha feierte später Cristiano im Ronaldo-Stil.

Palästina, das aufgrund des Krieges mit Israel in anderen arabischen Ländern trainieren musste und sogar seine Entwicklungsgebiete nach Chile verlegt hat, bestritt einige Freundschaftsspiele in Spanien, um dem Teeteam zu helfen, wieder an Stärke zu gewinnen, und bisher hat es zwei wichtige Siege für ihre Arabisch-Pokal-Ambitionen erwirkt... indem sie Katar besiegten, eine Nation, die sich sportlich für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr qualifizierte.

Der FIFA Arab Cup 2025 begann am Montag und dauert bis zum 18. Dezember 2025. Sie findet alle vier Jahre statt, und Algerien gewann die letzte Ausgabe 2021. Palästina hat dort fünfmal gespielt und ist nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Ihre nächsten Rivalen in der Gruppenphase werden Syrien und Tunesien sein.