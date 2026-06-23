Owlcat Games setzt den Owlcat Launcher auf Warhammer 40,000: Rogue Trader nach Fan-Beschwerden zurück

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Wenn Leute ihre Steam- (oder Epic, oder GOG-) Bibliotheken öffnen und auf Play drücken, freuen sie sich selten, wenn ein zweiter Launcher erscheint, der sie fragt, ob sie wirklich sicher sind, ob sie spielen wollen oder ob sie lieber zufällige Updates anschauen und ihre Einstellungen ändern möchten. Daher klingt die Idee eines Owlcat-Launchers zwar auf dem Papier gut, aber die Gegenreaktion war sofort und aus Spielersicht ziemlich verständlich.

Wie in einem neuen Beitrag auf Steam dargelegt, möchte Owlcat, dass sein Launcher so unauffällig wie möglich ist. Es stiehlt keine deiner Daten, erfordert keine verpflichtende Registrierung und bietet viele Möglichkeiten, die Funktionsweise zu ändern. Du kannst es sogar ausschalten, wenn du möchtest. Dennoch reicht allein die Existenz eines Menüs, das als Möglichkeit dient, mehr über Owlcats neueste und beste Inhalte zu erfahren, um auf der Steam-Seite von Warhammer 40,000: Rogue Trader eine Reihe negativer Bewertungen sowie eine ordentliche Kritik auf Reddit zu verursachen.

Warum hat Owlcat einen Launcher gebaut? Nun, das ist ein ziemlich logischer Schritt, wenn man darüber nachdenkt. Die Recherche des Unternehmens zeigte, dass viele Spieler, die ähnliche Spiele wie die aktuellen Erfolge Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous suchten, nichts von dem anderen Titel wussten. Da das Studio an Warhammer 40,000: Dark Heresy, The Expanse: Osiris Reborn arbeitet und Shadow of the Road veröffentlicht, klingt Owlcat als zentrales Zentrum für alles keine schlechte Idee. Aber die Spieler sind nicht besonders begeistert von der Idee, einen weiteren Launcher zusätzlich zu der Vielzahl bereits vorhandener Launcher hinzuzufügen, und zudem scheint der Launcher etwas Performance-Raum zu beanspruchen.

Owlcat hat schnell zugehört und sich an das Feedback angepasst, und in einem neuen Beitrag auf Steam wurde erklärt, dass der Launcher zurückgesetzt wurde. "Lord Kapitäne, wir hören euch und wir rollen den Launcher zurück. Das Spiel wird nun zum vorherigen Patch zurückgesetzt und alle Launcher-bezogenen Änderungen vollständig entfernt. Danke für dein Feedback und es tut mir wirklich leid für die entstandene Frustration", heißt es in dem Beitrag.

Das Feedback war ziemlich brutal, aber es scheint, als hätte Owlcat es als Zeichen dafür gewertet, dass der Launcher, zumindest so wie er gestern implementiert wurde, nicht ganz getroffen hat. Das heißt nicht, dass die Idee unbedingt schlecht war, aber vielleicht wurde sie einfach nicht richtig umgesetzt.