Outbound versucht, Subnautica 2 zu vermeiden, indem er früher als erwartet startet

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Erst vor Kurzem erhielt das gemütliche Wohnmobil-Spiel Outbound eine kurzfristige Verzögerung, wodurch das Projekt im April verschoben wurde und stattdessen für Mitte Mai geplant wurde. Allerdings hat sich die Lage wieder geändert, denn die kürzliche Bestätigung des Early-Access-Launch-Datums von Subnautica 2 hat den Entwickler Square Glade Games dazu veranlasst, seine Strategie für Outbound zu überdenken.

Um die Nachfolge der Unterwassererkundung zu vermeiden und sicherzustellen, dass Outbound im geschäftigen Mai noch Raum zum Atmen hat, hat Square Glade beschlossen, das Veröffentlichungsdatum des Spiels um einige Tage vorzuziehen, wobei Outbound nun am 11. Mai für PC und Xbox erscheinen soll. Der Haken ist, dass das Debüt von PlayStation und Switch weiterhin am 14. Mai erwartet wird.

Während Sie rechtzeitig unsere vollständigen Gedanken zu Outbound verfolgen können, lesen Sie für einen Vorgeschmack darauf, was Sie vom Spiel erwartet, unbedingt unsere neuesten Eindrücke zum Titel.