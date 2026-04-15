Outbound verzögert seine Veröffentlichung um drei Wochen

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Outbound ist eine der am meisten erwarteten Indie-Veröffentlichungen des Frühlings 2026, mit fast anderthalb Millionen Wunschlisten auf Steam und Tausenden weiteren für die Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Konsolenversionen. Bei so hohen Erwartungen ist es verständlich, dass die Entwickler von Square Glade Games die am besten ausgereifte Version zum Start liefern wollen, und das wird etwas länger dauern.

Doch nicht allzu lange, denn das Studio und der Publisher Silver Shining haben angekündigt, dass Outbound sein Veröffentlichungsdatum für PC und Konsolen vom 23. April auf den 14. Mai verlegt. Offenbar haben nach der Veröffentlichung der Demo einige Nutzer Probleme gemeldet, die das Team vor der endgültigen Version lösen möchte, und wie sie in der Erklärung angeben, wäre es nicht möglich, die Probleme rechtzeitig auf allen Plattformen zu beheben:

"Wir mussten die schwierige Entscheidung treffen, den Start von Outbound bis zum 14. Mai zu verschieben. In einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium wurde ein Problem festgestellt, das Ihr Spielerlebnis negativ beeinflussen könnte. Leider blieb noch nicht genug Zeit, um einen Start auf allen Plattformen zum ursprünglich geplanten Termin zu garantieren. Seien Sie versichert, dass unser Team sehr hart daran gearbeitet hat, dieses Problem zu lösen, und alles getan hat, um den geplanten Zeitplan einzuhalten. Wir wissen, dass diese Nachricht Sie enttäuschen könnte, aber wir schätzen Ihr Verständnis und glauben, dass die Verzögerung zu einem ausgefeilteren und fehlerfreien Erlebnis führen wird.

"Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung für eure Geduld werden wir die kostenlose Demo auf bestimmten Plattformen länger bis zum 12. Mai verfügbar halten. Lasst uns am 14. Mai mit dem kompletten Start aufbrechen!"

Also musst du deinen Campervan-Urlaub mit Outbound noch ein paar Tage verschieben. Wirst du diesen vielversprechenden Titel am 14. Mai spielen?