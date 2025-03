Oscar-Preisträger palästinensischer Regisseur im Westjordanland angegriffen und verhaftet

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Der palästinensische Regisseur Hamdan Ballal, Mitschöpfer des Oscar-prämierten Dokumentarfilms No Other Land, wurde von bewaffneten israelischen Siedlern in Susya, einem Dorf in der Region Masafer Yatta, angegriffen.

Zeugen berichteten, dass maskierte Siedler sein Haus verwüsteten, sein Fahrzeug zerstörten und ihn körperlich angriffen, bevor israelische Soldaten eintrafen. Anstatt gegen die Angreifer vorzugehen, nahm das Militär Ballal und einen weiteren Mann fest.

Der Angriff ereignete sich inmitten zunehmender Siedlergewalt und zunehmender weltweiter Anerkennung palästinensischer Narrative. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf diese jüngste Eskalation reagieren wird.