Orlando Magic und New York Knicks ziehen ins NBA-Cup-Halbfinale ein, Zeit für die restlichen Spiele

HQ

Orlando Magic und die New York Knicks sind die ersten Halbfinalisten für den NBA Cup, nachdem sie am mittwochfrühen Morgen (Dienstagabend in den USA) Miami Heat und Toronto Ratpors besiegt haben. Orlando Magic besiegte Miami Heat mit 117:108, wobei Desmond Bane 37 Punkte erzielte. Kurz darauf besiegten die Knicks die Raptors mit 117:101, wobei Jalen Brunson 35 Punkte erzielte.

Die anderen beiden Viertelfinalspiele aus der West Conference werden am frühen Donnerstagmorgen ausgetragen und – wie der Rest des NBA Cup (und in Zukunft auch die Play-offs – werden sie auch mit Amazon Prime Video verfügbar sein, das in vielen Märkten der Welt, sogar außerhalb Nordamerikas, gestreamt werden kann:

Viertelfinale der Westkonferenz



Phoenix Suns (4) gegen Oklahoma City Thunder (1): 13:00 Uhr MET, 0:00 GMT, Donnerstag, 11. Dezember



San Antonio Spurs (3) gegen Los Angeles Lakers (2): 16:00 Uhr MET, 15:00 Uhr GMT, Donnerstag, 11. Dezember



Der NBA Cup ist in den Rest der regulären Saison integriert, mit vielen weiteren Spielen am Wochenende. Dazu gehört das NBA-Cup-Halbfinale:



Orlando Magic gegen New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT am Samstag, den 13. Dezember



Suns/Thunder gegen Spurs/Lakers: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT am Sonntag, 14. Dezember



Endgültigkeit: 14:30 Uhr MEZ, 1:30 Uhr GMT am Mittwoch, den 17. Dezember



Wirst du den Rest des NBA Cups verfolgen?