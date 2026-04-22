Original-Sprecher von Avatar: Der Herr der Elemente wollen nach dem Leak einen neuen Film im Kino sehen

Aang: The Last Airbender hatte bereits erhebliche Verzögerungen und wurde dann von einer Kinopremiere auf eine auf Paramount+ verschoben. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist der gesamte Film kürzlich online geleakt. Kein Wasserzeichen, keine fehlerhaften Bilder. Einfach das Ganze, für jeden und jedermann. Das hat online für einen ziemlichen Sturm gesorgt. Die Animatoren hinter dem Film haben sich zum Leak geäußert, und nun hat auch die Originalsprecherbesetzung der TV-Serie Avatar: Der Herr der Elemente ihre Meinung dazu gebracht.

Wie Collider berichtete, wurden bei einem Panel in Supanova Melbourne die Originalstars von Aang (Zach Tyler Eisen), Sokka (Jack De Sena), Toph (Michaela Jill Murphy), Suki (Jennie Kwan) und Ty Lee (Olivia Hack) gefragt, ob sie den Film online gesehen hätten. Hack hatte ihn offenbar "überflogen", ist aber der Meinung, dass der Film im Kino veröffentlicht werden sollte, damit Fans, die ihn nicht online sehen wollen, die Macher an den Kinokassen unterstützen können.

"Ich habe es überflogen. Die Kunst sieht wunderschön aus. Hier ist mein Punkt. Wenn es die eigentliche Veröffentlichung wäre, dann wäre es so: 'Schau es dir nicht an, denn das nimmt dem Kinokassen etwas weg.' Paramount hat meinen Nickel. Ich habe bereits abonniert. Also habe ich es überflogen, und die Kunst sieht wunderschön aus. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Lass ihn im Kino erscheinen. Genau das sage ich. Und wenn man es anschaut, kann man es sehen. Ich meine, es ist wirklich spektakulär. Die Illustrationen sind wunderschön, also ja", sagte Hack.

Paramount versucht weiterhin, die Leaks überall dort zu unterdrücken, wo sie veröffentlicht werden, aber wir wissen nicht, was der Plan für den Film The Last Airbender in Zukunft ist. Wird es einen richtigen Marketinglauf geben, oder wird der Film einfach ohne großes Aufsehen auf einem Streamer erscheinen? Es ist schwer zu sagen, ob das Leak großen Einfluss auf die Pläne für Aang: The Last Airbender hatte, aber es scheint dennoch zweifelhaft, dass wir eine plötzliche, Kinopremiere bekommen.