Aang: The Last Airbender Schöpfer antworten, nachdem ein ganzer Film Monate vor der Veröffentlichung geleakt ist

Anfang dieser Woche verbreiteten sich Gerüchte über das Durchsickern des neuen Animationsfilms Avatar: The Last Airbender online auf Twitter/X und anderen sozialen Medien. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um mehr als nur Gerüchte handelte, denn nun reagieren die Macher, die an dem Film gearbeitet haben, auf das legitime Leck reagieren, bei dem das gesamte Aang: The Last Airbender Monate vor dem geplanten Paramount+-Streaming-Datum online gelangte.

Wir werden das Leak hier nicht aufnehmen oder überhaupt keine Spoiler hinzufügen. Nach der Suche in Foren und unserer eigenen Recherche scheint jedoch, dass der gesamte Film verfügbar ist und seine Handlung bereits bei den Fans umstritten ist. Mehrere Schöpfer, die am Film mitgearbeitet haben, mischen sich ein, um ihre Meinung zu den Themen rund um das Leak zu äußern, und teilen ihre Enttäuschung.

"Wir haben jahrelang an dem Aang-Film gearbeitet mit der Erwartung, dass wir all unsere harte Arbeit im Kino feiern könnten... nur um zu sehen, wie Leute den Film unsanft leaken und unsere Shots auf Twitter wie Süßigkeiten herumgeben", schrieb Animator Jul auf Twitter/X. "Ich mag es nicht, wenn Leute Paramounts schreckliche Entscheidung, den Film aus den Kinos zu nehmen, als Rechtfertigung nutzen, ihn zu leaken. Ich verstehe total, dass Leute Paramount+ nicht bezahlen oder unterstützen wollen, aber den Film nach der Veröffentlichung zu piratisieren, wäre zumindest besser gewesen als das. Das ist unglaublich respektlos gegenüber all der harten Arbeit, die die Künstler reingesteckt haben."

"Ich habe an diesem Film in einer Führungsrolle gearbeitet. Ich verstehe, dass wir alle Meinungen dazu haben, was passiert ist, und was du tust, ist deine persönliche Entscheidung. Aber es bricht mir das Herz zu sehen, wie manche Fans die hart arbeitenden Künstler behandeln", fügte Animationsregisseurin Tessa Bright hinzu.

Es ist eine unglückliche Situation sowohl für Schöpfer als auch für Fans. Das Leck scheint völlig zufällig gewesen zu sein, aber jetzt ist der fertige Film online verfügbar, falls man ihn finden möchte. Es ist frustrierend zu wissen, dass wir diesen Film nicht im Kino sehen werden, aber gleichzeitig fühlt es sich für die Macher ein kleiner Schlag ins Gesicht an, dass ihr Film unsanft ins Internet geworfen wird.