Ordnung in Wimbledon wiederhergestellt: Alcaraz und Sabalenka lassen sich nach dem Sturm beruhigen

HQ

Nach zwei schwülen Tagen voller Überraschungen und Unvorhersehbarkeiten fand Wimbledon am Mittwoch endlich seinen Halt. Titelverteidiger Carlos Alcaraz und die topgesetzte Aryna Sabalenka brachten die dringend benötigte Stabilität in das Turnier und zeigten souveräne Leistungen, die ihnen den Einzug in die dritte Runde erleichterten.

Alcaraz traf auf den britischen Wildcard-Spieler Oliver Tarvet, einen College-Spieler, der auf Platz 733 der Weltrangliste steht, in einem Spiel, das (auf dem Papier) wie eine Formsache aussah. Aber bei so vielen großen Namen, die bereits ausgefallen sind, darunter Zverev, Medvedev und Gauff, konnte nichts als selbstverständlich angesehen werden. Nach einem wackeligen Start, bei dem er in seinem ersten Aufschlagspiel drei Breakbälle abwehren musste, fand der Spanier schnell seinen Rhythmus. Er beendete das Spiel mit 6:1, 6:4, 6:4 und bewies seine charakteristische Kontrolle und Explosivität, wenn es darauf ankam.

"Ich habe sein Spiel einfach geliebt, um ehrlich zu sein", sagte Alcaraz nach dem Spiel und lobte den jungen Briten, der in seinem erst zweiten Tour-Match überhaupt keine Anzeichen von Nervosität gezeigt hatte. Tarvet mag zu kurz gekommen sein, aber seine furchtlosen Schläge und seine Energie überzeugten die Zuschauer auf dem Centre Court und hinterließen einen starken Eindruck beim amtierenden Champion.

Zuvor hatte Sabalenka auf demselben Platz eine beherzte Herausforderung der Tschechin Marie Bouzkova überwunden und mit 7:6(4), 6:4 gewonnen. Es war zwar nicht ihre dominanteste Leistung, aber es war eine Absichtserklärung der Weißrussin, die immer noch auf der Jagd nach ihrem ersten Wimbledon-Titel ist. "Es ist traurig, so viele Überraschungen zu sehen", gab Sabalenka nach ihrem Sieg zu, "aber ich konzentriere mich nur auf mein eigenes Spiel."

Andernorts gesellten sich weitere gesetzte Spieler zu der wachsenden Opferliste des Turniers. Die Italienerin Jasmine Paolini, Finalistin des Vorjahres, unterlag der Russin Kamilla Rakhimova in drei Sätzen. Der US-Amerikaner Frances Tiafoe, die Nummer 12 der Weltrangliste, wurde vom Briten Cameron Norrie in vier Sätzen verdrängt und setzte damit den Trend des unerwarteten frühen Ausscheidens bei den Herren fort.

Trotz der Überraschungen gelang es mehreren großen Namen, auf Kurs zu bleiben. Madison Keys, die an sechs gesetzte und amtierende Australian-Open-Siegerin, setzte sich in zwei Sätzen gegen Olga Danilovic durch. Unterdessen besiegte die ungesetzte Naomi Osaka, ungesetzt, aber immer gefährlich, Katerina Siniakova mit 6:3, 6:2 und zeigte damit eine ihrer stärksten Leistungen der letzten Monate.

Die britischen Hoffnungen wurden am Leben erhalten, als Emma Raducanu, die nun wieder in Form und Selbstvertrauen ist, mit einem souveränen 6:3, 6:3-Sieg über die Siegerin von 2023, Marketa Vondrousova, beeindruckte. Sonay Kartal kam ebenfalls weiter, aber Katie Boulter kämpfte mit der Konstanz und machte 14 Doppelfehler und verlor gegen die argentinische Lucky Loserin Solana Sierra.

Neben den Headlinern hatten auch aufstrebende Stars ihre Momente. Der 18-jährige Brasilianer Joao Fonseca, der als künftiger Rivale von Alcaraz und Sinner gehandelt wird, lieferte einen hochklassigen Vier-Satz-Sieg gegen Jenson Brooksby ab und wurde von den brasilianischen Fans auf Court 12 lautstark unterstützt.

Als die Temperaturen abkühlten und die großen Spieler ihre Form fanden, ähnelte Wimbledon endlich wieder sich selbst. Doch wie die ersten Runden gezeigt haben, ist auf Rasen nichts selbstverständlich.