In vielerlei Hinsicht finde ich das Segment der Mittelklasse-Telefone am interessantesten, da es der Ort ist, an dem das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung am wichtigsten ist. Viele verschiedene Android -Marken bringen Telefone in diesem Segment auf den Markt, wobei sich einige wie die Marke Poco von Xiaomi sogar ausschließlich auf den Mittelklasse-Markt konzentrieren. Oppo bietet mit seiner Reno -Serie seit vielen Jahren ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und experimentiert manchmal mit neuartigen herausragenden Funktionen. Ich erinnere mich, dass ich einmal den Reno 5 getestet habe, der eine spezielle Pop-up-Selfie-Kamera auf der Oberseite hatte. Mit dem Reno 14 hat Oppo nichts allzu Skurriles hinzugefügt, sondern zielt stattdessen darauf ab, ein abgerundetes Mittelklasse-Telefon mit Flaggschiff-Fotografie und einer aktuellen Suite von KI-Funktionen bereitzustellen.

Wenn man den Oppo Reno 14 zum ersten Mal in der Hand hält, gibt es nichts im Design, was ihn von der Masse der ähnlich teuren Midranger abhebt. Die Midrange-Serie Motorola Edge hat zum Beispiel sehr elegante abgerundete Kanten und eine Rückseite aus Kunstleder. Der Oppo Reno 14 hingegen hat ein sehr konventionelles Design, mit einer flachen Vorder- und Rückseite und ebenso flachen Kanten, die nur an der Unter- und Oberkante abgerundet sind. Es ist nicht schick, aber es macht es einfach, es zu halten und zu verwenden. Im Liegen ragt das Kameramodul leicht hervor. Obwohl das Modell, das ich erhalten habe, eine schöne grün-farbige Rückseite hat, scheint das Reno 14 Beste in ein schönes Gehäuse zu gehören, das leider nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Das Reno 14 verfügt über einen 6,59" flachen AMOLED-Bildschirm mit nur 1,6 mm Rändern um den Bildschirm, der eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz unterstützt. Es ist ein großartiges Mittelklasse-Display mit Farben, die aufgrund der 10-Bit-Farbtiefe und der HDR10-Unterstützung hervorstechen. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1200 Nits fand ich es auch bei direkter Sonneneinstrahlung in Ordnung, obwohl Premium-Handys eine höhere Spitzenhelligkeit bieten. Mit 187 Gramm ist der Reno 14 nicht besonders leicht oder schwer und für mich lag ich ohne Etui immer gut in der Hand. Für die Zielgruppe der kostenbewussten Verbraucher gibt es hier alles, was Sie brauchen, um Videoinhalte auf einem hellen und lebendigen Display zu genießen. Ich würde jedoch empfehlen, Kopfhörer zu verwenden, da die Lautsprecher einen deutlichen Mangel an Bässen haben, der sich bei höheren Lautstärken verschlimmert.

Ich würde auch sagen, dass das Reno 14 Ihnen ein großartiges Erlebnis mit mobilen Spielen bietet. Das MediaTek Dimensity 8350 wird als auf Spiele ausgerichtet beworben und ist mit einigen KI-Verbesserungen gekoppelt, um die Spielleistung zu steigern. Ich habe eine Reihe von Spielen ausprobiert, darunter Call of Duty: Mobile und Ark, und das Reno läuft alle reibungslos, wenn auch nicht immer auf den höchsten Einstellungen. Oppo ColorOS enthält ein Overlay, mit dem Sie Gameplay aufzeichnen oder Screenshots machen können, einschließlich der Aufnahme von Mikrofonaudio. Mir ist zwar aufgefallen, dass das Gerät beim Spielen und beim Rendern von 4K-Videos merklich warm wird, aber laut den Metriken blieb das Innenleben höchstens bei 30 Grad. In Bezug auf die Leistung gibt es hier alles für alltägliche Aufgaben, einschließlich gelegentlichem Video-Rendering oder Spielen.

Die Akkulaufzeit ist ebenfalls recht gut, und es gibt keine Probleme, den Tag zu überstehen. Selbst mit ein bisschen Gaming hält die Akkulaufzeit locker einen Tag oder länger. Ich habe es jedoch nicht vollständig entladen, vor allem, weil ich es gewohnt bin, meinen Akku immer dann aufzuladen, wenn er um die 40 % kommt. Die Schnellladung von Oppo SuperVOOC mit bis zu 80 W ermöglicht ein schnelles Nachfüllen, obwohl sie ohne Ladegerät geliefert wird. Wenn Sie es nur etwa 15 Minuten lang anschließen, bedeutet dies normalerweise, dass Sie genug Strom haben, um den Tag zu überstehen. Zu den weiteren technischen Funktionen gehören eSIM-Unterstützung, UFS 3.1-Speicher und eine IP69-Einstufung, was bedeutet, dass Sie es tatsächlich zum Aufnehmen von Unterwasserbildern (im Süßwasser) mit einem speziellen Unterwassermodus verwenden können.

Als ich an die Kameras kam, war ich von der Qualität der Bilder angenehm überrascht. Das Reno 14 verfügt über zwei brauchbare Kameras auf der Rückseite, neben einer 2-MP-Makrokamera, die meiner Meinung nach nur bei sehr nahen Aufnahmen einsetzt. Die 50-MP-Hauptkamera unterstützt die optische Stabilisierung (OIS) und ich konnte damit detaillierte Bilder aufnehmen. Bei der Aufnahme eines Fotos gibt es eine leichte Verzögerung bei der Nachbearbeitung, aber dies führt in der Regel zu klaren Bildern ohne spürbare KI-Verzerrungen. Die KI-Verarbeitung scheint etwas leichter zu sein, als ich sie beispielsweise auf dem Oppo Find N5 bemerkt habe. Porträts kommen gut heraus, mit glatteren Kanten als die Bilder auf dem vergleichbaren Motorola Edge 60, das ich zufällig zur Hand hatte, um einige Side-by-Side-Aufnahmen zu machen. Im Allgemeinen wirken die Bilder des Reno 14 etwas kühler, aber mit naturgetreueren Farben als die des Motorola Edge 60, bei etwa gleicher Schärfe und Detailtreue.

Etwas, das ich auch an den Kameras von Reno 14 mag, ist die Möglichkeit, 3,5-fach ohne Qualitätsverlust heranzoomen zu können. Der optische Zoom liefert Bilder und Videos in gleicher Qualität und bietet mehr Vielseitigkeit für kreative Aufnahmen. Es ist mit einem Dreifach-LED-Blitz gekoppelt, der, wie Oppo behauptet, in der Tat für Porträtaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen in etwas größerer Entfernung von Vorteil ist. Die Videoqualität, die bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde reicht, ist ebenfalls sehr angenehm, mit einer hervorragenden Stabilisierung des Filmmaterials, das ich in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen habe. Leider neigt das Mikrofon dazu, Windgeräusche im Freien aufzunehmen. Zu guter Letzt liefert die Selfie-Kamera Fotos und Videos auf Augenhöhe mit den Hauptkameras, da ich im Freien und bei etwas schlechteren Lichtverhältnissen einige schöne Porträts von mir aufnehmen konnte. Mit den Hauptkameras sind auch Nachtaufnahmen perfekt möglich. Alles in allem denke ich, dass es ein solides Kamerapaket ist, das den durchschnittlichen Benutzer wahrscheinlich nicht enttäuschen wird.

Ich habe die KI-Bildverarbeitung bereits erwähnt, aber es gibt noch mehr KI-Funktionen, die in die Reno 14 gepackt sind. Es gibt einen ziemlich großzügigen KI-Editor, mit dem Sie Ihre eigenen Bilder bearbeiten können. Vor allem der AI Perfect Shot -Modus kann nützlich sein: Wenn jemand zum Beispiel die Augen geschlossen hat, findet der KI-Editor automatisch Bilder derselben Person und recycelt sozusagen Augen von früheren Fotos und fügt sie in das Bild ein, das Sie gerade bearbeiten. Sie können sich jedoch nicht aussuchen, was Sie austauschen möchten, was bedeutet, dass es manchmal einen Mundersatz anstelle von Augen bietet. Das KI-Löschen von Hintergrundchaos oder Personen funktioniert gut, kann aber zufällige Dinge hinzufügen, die nicht vorhanden waren, und es gibt eine Option, um Ihr Foto auf gängige Auflösungen zuzuschneiden. Es gibt auch AI Studio von Oppo, einen KI-Bildgenerator mit rund 500 kostenlosen Generationen für ein neues Gerät und zusätzlichen 15 kostenlosen Generationen pro Tag. Es ist eine nette Ergänzung, aber die Originalbilder gehen oft verloren, da nur die Komposition übrig bleibt. Zum Beispiel verwandelte sich ein Bild von mir, das an einem felsigen Strand in Finnland aufgenommen wurde, in ein kleines Mädchen in einem Blumenfeld, als ich es in ein Ölgemälde verwandeln wollte.

Zusammengenommen ist das Oppo Reno 14 ein solider Midranger mit guten Kameras und Leistung, der die meisten Bedürfnisse der Benutzer erfüllt. Der einzige wirkliche Nachteil ist das Design, das sehr konventionell ist und sich nicht von der Masse abhebt. Das 6,59-Zoll-AMOLED-Display ist jedoch sehr schön, und der Flachbildschirm und die Ränder machen es einfach, es zu halten und zu bedienen. Ich bin auch ziemlich beeindruckt von den Kamerafunktionen, einschließlich der Selfie-Kamera, mit durchweg gut aussehenden Bildern nach ein paar Augenblicken der Nachbearbeitung. Videos kommen gut raus, mit stabiler Stabilisierung und der Möglichkeit, ohne nennenswerten Qualitätsverlust bis zu 3,5-fach zu zoomen. Oppo liefert das Gerät auch mit einigen netten KI-Funktionen aus, vor allem AI Perfect Shot, um geschlossene Augen oder seltsame Gesichter leicht zu korrigieren. Das AI Studio ist auch gut für einige grundlegende KI-Bildgenerierung und -bearbeitungen, aber bei weitem nicht die Qualität ähnlicher Tools wie Midjourney.

Alles in allem, wenn Sie sich nicht so sehr für das Aussehen eines Telefons interessieren, ist das Oppo Reno 14 ein großartiges Telefon, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Egal, ob Sie sich für Spiele, Fotografie oder den Konsum von Inhalten interessieren, der Reno 14 wird Ihre Bedürfnisse definitiv gut erfüllen.