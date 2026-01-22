In den letzten Monaten habe ich ein paar Oppo-Handys in die Hände bekommen, am bekanntesten das faltbare Find N5 Handy und zuletzt das Midrange Oppo Reno 14. In beiden Fällen hielt ich Qualitätsprodukte, die großartige Displays mit guten Kameras kombinierten. Deshalb habe ich mich gefreut, Oppos neuestes Flaggschiff-Handy, das Oppo Find X9 Pro, auszuprobieren. Nachdem ich an einer Vorbesprechung zum Find X9 Pro teilgenommen und von all dem Aufwand gehört hatte, der in die Optimierung der Kameras gesteckt wurde, war ich besonders daran interessiert, die Foto- und Videofunktionen auszuprobieren, und sie haben mich nicht enttäuscht.

Was das Aussehen angeht, hat das Oppo Find X9 Pro ein ziemlich traditionelles und funktionales Design. Mit anderen Worten, es ist ein bisschen langweilig, ein Gefühl, das ich auch bei den Reno 14 hatte. Der Bildschirm hat eine komplett flache Oberfläche mit abgerundeten Kanten oben und unten, und die Seiten des Telefons sind ebenfalls gerade und aus Aluminium gefertigt. Auf der Rückseite befindet sich eine rechteckige Insel, auf der die Kameras untergebracht sind, die mehr als sonst hervorsteht. Der schwere Kamerabereich lässt das Handy kopflastig wirken und macht es sogar etwas unbequem zu halten, ohne Hülle, was leider nicht in der Verpackung enthalten ist. Es sieht dem iPhone von Apple sehr ähnlich, und es ist unwahrscheinlich, dass Sie dieses Telefon wegen seines Designs wählen werden.

Beim Einschalten des Telefons wird die hervorragende Bildschirmqualität des Oppo Find X9 Pro schnell deutlich. Der 6,78" AMOLED-Bildschirm hat bisher die dünnsten Ränder von Oppo, die fast die Ränder berühren. Mit seiner hohen Auflösung und der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sieht der Bildschirm unglaublich scharf und flüssig aus, so wie ich es bei anderen Oppo-Handys gewohnt bin. Diesmal kann der Bildschirm offenbar von 1 Nit bis auf 1.800 Nits Helligkeit reichen, was helfen sollte, die Akkulaufzeit zu erhalten und die Lesbarkeit bei Tageslicht zu gewährleisten. Zumindest in der Wintersonne konnte ich den Bildschirm jederzeit bequem betrachten.

Akkulaufzeit und Leistung wurden im Vergleich zum Vorjahr X8 Pro ebenfalls verbessert. Meiner Erfahrung nach hält der 7.500-mAh-Akku realistisch gesehen bis zu zwei Tage, je nach Nutzung natürlich, und ermöglicht zudem bis zu 80 W Schnellladen. Ein Ladegerät ist jedoch nicht im Karton enthalten. Leistungstechnisch bietet das Find X9 Pro, das das MediaTek Dimensity 9500 ausführt, ein völlig flüssiges Nutzererlebnis, mit ständigem Scrollen und ohne Probleme, mehrere Apps gleichzeitig auszuführen. Das Rendern von Video, zum Beispiel mit der DJI Mimo App, ist ebenfalls schnell und flüssig.

Der großartige Bildschirm und die gute Leistung machen dieses Handy zu einem äußerst geeigneten Handy für den Konsum von Inhalten und mobiles Gaming. Ich habe in letzter Zeit viel Brawl Stars gespielt, und ein buntes Spiel wie dieses fällt auf dem Bildschirm auf Oppo Find X9 Pro wirklich hervor. Ähnlich ist das Anschauen von Filmen oder Serien auf diesem Handy ein erstklassiges Erlebnis, mit lebendigen 10-Bit-Farben und, wie bereits erwähnt, der Bildschirm auf eine sehr niedrige Helligkeit abschalten kann, wenn man im Dunkeln schaut.

Die Kameras sind einer der Hauptfokuspunkte von Oppo auf diesem Gerät. Um einige der technischen Dinge aufzuzählen, in die Oppo investiert hat, um die Kameraleistung zu optimieren: Es gibt eine eigene vierte Spektralkamera, die nur Farben für die anderen Kameras einfängt. Als Nächstes werden Bilder parallel statt sequentiell verarbeitet, was eine schnellere Verarbeitung bedeutet. Außerdem ist es laut Oppo das erste Handy, das standardmäßig Bilder in 50 Megapixeln (unter guten Lichtverhältnissen) aufnimmt, anstatt mit Pixel-Binning mehrere Pixel zu einem zu kombinieren. Schließlich gibt es einen dedizierten 200-Megapixel-Teleobjektivsensor, der einen größeren Sensor wie die Hauptkamera hat, was zu höheren Bildqualitäten führen sollte.

In der Praxis habe ich festgestellt, dass die Oppo Find X9 Pro tatsächlich großartige Fotos macht, besonders mit der Hauptkamera. Selbst bei viel Bewegung, wie Vögel, die mit den Flügeln schlagen, ist das Bild dennoch scharf. Porträts werden ebenfalls scharf, wobei der größere Sensor unscharfe Porträts unwahrscheinlicher macht, sie aber nicht vollständig eliminiert. Die Teleobjektivkamera liebe ich auch sehr, da ich es genieße, das Motiv ganz nah heranzubringen. Selbst bei geringeren Lichtverhältnissen konnte ich einige schöne Fotos machen. Zum Beispiel habe ich herangezoomt, um nach Einbruch der Dunkelheit ein paar Aufnahmen von Kindern zu machen, die auf einem Fußballfeld spielen. Sowohl im Video als auch in den Bildern war die Detailgenauigkeit gut erhalten, obwohl ich einige KI-Nachbearbeitungen bemerkte. Wenn man über den 3x-Zoom hinaus hineinzoomt, scheint die KI mehr zu übernehmen und Bilder werden schnell weniger attraktiv.

Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln ist insgesamt die beste Kamera und kann Fotos im Dunkeln machen. Selbst in nahezu völliger Dunkelheit liefert es ein brauchbares Bild, etwas, womit Tele- und Weitkameras Schwierigkeiten haben. Vor allem Porträts werden durchgehend sehr gut, mit gutem Fokus auf Menschen und einem schönen, weichen Unschärfeeffekt für Hintergründe. Die 50-Megapixel-Frontkamera kann ebenfalls wunderschöne Porträtaufnahmen machen, auch wenn sie etwas unschärfer wurden als erwartet. Dennoch werden Selfies gut und sind eindeutig eine höhere Klasse als das, was Mittelklasse-Handys wie Oppos eigene Reno -Serie bieten.

Was Video angeht, war ich auch beeindruckt von dem, was der Find X9 Pro liefert. Ich konnte sowohl tagsüber als auch bei schwachem Licht großartige Videos drehen, wobei die 200-Megapixel-Teleobjektivkamera deutlich kreativere Optionen bot, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die optische Bildstabilisierung kommt sowohl der Fotografie als auch dem Video auf beiden Kameras zugute. Der Ultraweitwinkelsensor ist wie immer der geringste der drei, kann aber auch schön sein, um tagsüber Panoramaaufnahmen zu machen.

iPhone hat sich schon seit einiger Zeit zum Ziel gesetzt, die Aufmerksamkeit professioneller Content-Ersteller zu gewinnen. Oppo bietet ähnliche Funktionen mit dem X9 Pro an. Es gibt Log Videoaufnahme im speziellen Pro Video Modus in der Kamera-App. Hier kann Oppos O-Log aktiviert werden, und es gibt sogar zwei optionale LUTs (SDR Rec.709 und HDR HLG), die für diejenigen integriert sind, die ihr Video nachbearbeiten möchten. Der Pro -Modus ermöglicht außerdem praktisch Steuerung von Dingen wie ISO-Wert und Fokus, wobei Blendregister durch haptisches Feedback unterstützt werden. In Kombination mit der hervorragenden optischen Stabilisierung sowohl der Haupt- als auch der Teleobjektivkamera denke ich, dass es auf jeden Fall eine Option ist, die man ausprobieren sollte, wenn man sich für halbprofessionelle Videografie interessiert.

Außerdem gibt es, im Sinne des Fotofokuss, einen eigenen Auslöserknopf auf der rechten Seite des Telefons. Dadurch können Sie Fotos und Videos wie mit einer echten Kamera aufnehmen. Ein Klick auf die Schaltfläche erzeugt ein Bild, während man durch das Wischen nach links oder rechts hineinzoomen kann, was viel einfacher ist als das Zusammenziehen des Bildschirms. Die Idee gefällt mir, aber leider ist sie beim Selfie-Machen wirklich umständlich, da man unerwünscht den Knopf berührt, um das Handy in einer Hand zu balancieren, und es beginnt, immer wieder hereinzu- und rauszuzoomen.

Zuletzt, wenn man sich die Software anschaut, ist ColorOS 16, das im X9 Pro läuft, ein vollkommen benutzerfreundliches Betriebssystem. Besonders gefallen mir die Flux -Themes, die dynamische Hintergrundbilder und Sperrbildschirm-Hintergründe hinzufügen. Es ist zum Beispiel möglich, ein eigenes Video hinzuzufügen, das in ein statisches Hintergrundbild übergeht. Das ist alles sehr ähnlich wie OxygenOS auf OnePlus-Handys und sogar Xiaomis HyperOS. Meiner Meinung nach funktioniert es einfach gut und sollte niemanden mit grundlegenden Telefonkenntnissen abschrecken.

Abschließend bietet die Oppo Find X9 Pro ein großartiges Allround-Paket. Hervorragende Akkulaufzeit, realistisch gehalten zwei Tage, und hervorragende, vielseitige Kameras sind meiner Erfahrung nach zwei Haupthighlights. Die Leistung ist ebenfalls gut, mit einer weiteren großartigen, hochwertigen Anzeige, die zu den besten zählt. Ebenfalls erwähnenswert ist die Möglichkeit, Videos in Oppos O-Log zu drehen, wodurch das Video von Content-Erstellern nachbearbeitet werden kann. Nachteile sind, dass das Handy in keiner Weise besonders aussieht und dass es praktisch eine Hülle braucht, da das Kameramodul stark herausragt und das Handy in der Hand unausgewogen zurücklässt. Der dedizierte Kameraknopf ist zudem angenehm und lästig, da er beim Selfie-Fotografieren ungewollt hinein- und herauszoomt. Abgesehen davon ist es, wenn Sie den Premiumpreis des Telefons bezahlen können, ein großartiges Handy, das kaum enttäuschen wird.