Bei normalen Smartphones hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert, mit meist inkrementellen Upgrades für die Kamera, die Akkulaufzeit oder das Display. Bei faltbaren Telefonen gibt es jedoch noch mehr Raum für Verbesserungen. Frühere Modelle litten unter mangelnder Robustheit und deutlich spürbaren Falten oder Unebenheiten beim Öffnen des Innenbildschirms. Außerdem waren faltbare Telefone bisher meist viel größer und dicker als ein normales Telefon. Aus diesem Grund wollte ich unbedingt das Oppo Find N5 ausprobieren, da es derzeit (und nur für eine kurze Zeit länger) das dünnste faltbare Smartphone auf dem Markt ist. Leider ist es in Europa noch nicht erschienen, aber das Ausprobieren des Geräts für etwa eine Woche hat mir eine gute Vorstellung davon gegeben, ob ich in naher Zukunft auf ein faltbares Telefon umsteigen möchte.

Beginnen wir zunächst mit dem Gerät im geschlossenen oder zusammengeklappten Zustand. Die schwarze, matte Version des Geräts, die ich ausprobiert habe, sieht im zusammengeklappten Zustand recht unauffällig aus. Vor allem von vorne betrachtet sieht das Oppo Find N5 aus und fährt sich wie ein normales Smartphone. Ich habe es Seite an Seite mit einem normalen Telefon gesetzt, in diesem Fall dem OnePlus 13, und die Bildschirmabmessungen sind ziemlich gleich. Dies bedeutet auch, dass das Find N5 nicht aufgeklappt werden muss, um die gängigsten Telefonfunktionen zu erledigen, z. B. das Annehmen eines Anrufs oder das Verwenden von Messaging-Apps während des Pendelns. Mit einer Spitzenhelligkeit von 2450 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bei 2616 x 1140 Pixeln ist das 6,62-Zoll-AMOLED-Cover-Display ein sehr sympathischer Bildschirm, den man alleine verwenden kann, und ich sehe keine Verschlechterung der Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu einem normalen Telefon.

Wenn es noch zusammengeklappt ist, ist dies meiner Meinung nach auch der Zeitpunkt, an dem die Dicke des Geräts am wichtigsten ist. Das Find N5 ist immer noch eine Nummer dicker als normale Telefone, aber vergleichbar mit einem normalen Telefon, wenn Sie eine Hülle hinzufügen. Wenn Sie zum Beispiel das zusammengeklappte Oppo Find N5 neben meinem OnePlus 13 in seiner Handyhülle platzieren, waren die Geräte ungefähr gleich dick, was bedeutet, dass das Oppo Find N5 wie ein normales Smartphone funktioniert, wenn Sie ein Telefon ohne Hülle verwenden. In meinem Fall würde ich dieses Telefon jedoch für das, was es kostet, nirgendwo ohne Hülle mitnehmen, was die Dicke wahrscheinlich auf etwas weniger als die doppelte Größe erhöhen wird. Da das Oppo-Handy mit 229 Gramm auch recht leicht ist, kann ich mir vorstellen, dass Oppo einen Grad an Dünnheit erreicht hat, um es ohne Probleme bequem in einer Tasche zu verstauen. Auch wenn Sie eine Hülle verwenden.

Beim Aufklappen des Telefons glänzt das Gerät wirklich, was mit einer schönen blühenden Animation im Hintergrundbild des Telefons geschieht. Ich habe das Gerät zu einigen gesellschaftlichen Anlässen mitgenommen, und dies war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich Menschen mit einem Telefon begeistern konnte. Das Öffnen des Telefons erfordert immer zwei Hände und erfordert etwas Gewöhnung, um die richtige Daumenpositionierung zu finden, aber es ist nahtlos und fühlt sich solide an. Die Scharniere an der Rückseite fühlten sich stabil genug an, ohne dass es zu Spielraum kam. Ich kann nicht sagen, ob dies für die durchschnittliche Lebensdauer des Telefons hält, aber nach nur kurzer Zeit, aber mein Eindruck ist, dass es sich um ein solide konstruiertes Telefon handelt. Das aufgeklappte Gerät ist gut ausbalanciert, nur an der Seite der Kameramodule fühlt es sich etwas schwerer an. Das einzige Problem, das ich hatte, ist, dass sich der Fingerabdrucksensor in einer ungünstigen Position befindet, wenn Sie ihn im ausgeklappten Modus benötigen, da er auf der dünnen rechten Seite des Geräts platziert ist.

Der innere Bildschirm lässt sich auf ein ziemlich großes, aber immer noch gut zu haltendes 8,12-Zoll-Display ausklappen. Wenn es um die Anzeigequalität geht, haben Oppo und OnePlus bereits gezeigt, dass sie großartig aussehende Displays liefern können, und das Find N5 ist nicht anders. Das Display ist eindeutig Flaggschiff-Qualität, wenn es um Pixeldichte, Farben und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 135 Hz geht. Noch wichtiger ist, dass es keine sichtbare Falte in der Mitte des Displays gibt, wie es bei älteren Foldables der Fall war. Das Display sieht von Seite zu Seite wie aus einem Guss aus, wobei die Mittelachse während meines Tests auch gut auf Berührungen reagiert. Auch draußen in der Sonne ist das Display noch nutzbar.

Wenn es um den Konsum von Inhalten geht, gibt es jedoch einige Vorbehalte. Der Hauptnachteil ist nicht nur bei Oppos faltbarem Telefon zu beobachten, nämlich dass die meisten (Video-)Inhalte nicht für quadratische Bildschirme gemacht sind. Ich habe mir einige YouTube- und Netflix-Videos angesehen, aber leider bekommt man nicht das Vollbilderlebnis. Um alle horizontal ausgerichteten Inhalte, die Sie anzeigen, befinden sich beträchtliche schwarze Streifen, die die sinnvolle Vergrößerung der Anzeigegröße begrenzen. Auf der anderen Seite, wenn Sie hauptsächlich an TikTok und anderen vertikalen Videos kleben, sind die schwarzen Ränder viel kleiner und Videoinhalte nehmen fast den gesamten Bildschirm ein. Ich habe auch einige Spiele auf dem Telefon ausprobiert, auch hier zeigen einige Spiele den Inhalt über das gesamte Display an, während einige andere Spiele schwarze Streifen am oberen und unteren Rand des Displays hinterlassen.

Neben dem Konsum von Social Media schien mir der größere Bildschirm beim Lesen von Webseiten oder beim Multitasking am nützlichsten. Zum Beispiel gibt es viel Platz, um eine Messaging-App wie WhatsApp geöffnet zu halten, neben einem Artikel, den Sie im Browser lesen können. Dabei sorgt der Snapdragon 8 Elite CPU dafür, dass alles reibungslos läuft und ich habe keine Erwärmung bemerkt. Ich bin schon seit einiger Zeit an OnePlus-Handys gewöhnt (die Teil desselben Unternehmens wie Oppo sind), und die Oppo Find N5 teilten viele Annehmlichkeiten: superschnelles Aufladen (bis zu 80 W mit Kabel oder 50 W drahtlos), reibungslose Leistung und eine anständige Akkulaufzeit, die locker einen Tag hält.

Zu guter Letzt habe ich noch die Kameras des Gerätes ausprobiert, was mich wieder sehr an die Bilder des OnePlus 13 erinnert hat. Die Hauptkamera der Marke Hasselblad nimmt großartig aussehende Bilder auf, und ich genieße die Kamera mit 3-fach optischem Zoom für Porträtfotos und die Möglichkeit, ohne Qualitätsverlust in Videos hineinzuzoomen. Sowohl die Haupt- als auch die Zoomkamera verfügen über eine optische Stabilisierung für schärfere Fotos und ein allgemein stabiles Video. Die Ultrawide-Kamera ist jedoch deutlich von geringerer Qualität und wird wahrscheinlich nicht viel verwendet, wenn Sie dieses Telefon besitzen. Die KI-Verarbeitung von Fotos ist auch ziemlich schwerfällig. Beim Fotografieren habe ich anfangs meist ein recht verschwommenes Bild bekommen, das dann nach ein paar Sekunden in ein deutlich schärferes Bild umgewandelt wurde. Manchmal füllt es Farben oder kleine Details falsch aus. Im Großen und Ganzen macht das Oppo Find N5 gute Bilder und Videos, aber es gibt einige Einschränkungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Oppo Find N5 mit Blick auf die Displayqualität, die einfache Entfaltung des Geräts und das geringe Gewicht und die ausgewogene Gewichtsverteilung ein erstklassiges faltbares Telefon ist. Das Gerät eignet sich hervorragend, wenn Sie sich hauptsächlich (vertikale) Social-Media-Inhalte ansehen oder gerne im Internet lesen und surfen, da es die auf dem inneren Display verfügbare Bildschirmfläche maximal ausnutzt. Bemerkenswert ist, dass es keine sichtbaren Unebenheiten oder Dellen im inneren Display gibt, wo der Bildschirm zusammengeklappt wird. Das äußere Display ist genauso gut wie das innere, was bedeutet, dass es keine Kompromisse beim Telefonerlebnis gibt, wenn das Telefon zusammengeklappt bleibt. In Verbindung mit den großartigen, aber nicht perfekten Kameras ist das Find N5 ein Telefon, das ich gerne als mein tägliches Telefon verwendet hätte. Und auch wenn Gerüchten zufolge bald dünnere faltbare Geräte auf den Markt kommen sollen, wird das Oppo Find N5 ein abgerundetes Gerät bleiben, das ein hervorragendes Display-Erlebnis bietet. Der größte Nachteil ist jedoch, dass das Gerät in Europa nicht offiziell erhältlich ist und dort, wo es erhältlich ist, mit 1500 Euro oder mehr recht teuer ist.