Onimusha: Way of the Sword Vorschau - Ein vertrautes, aber spannend aussehendes Action-RPG

HQ

Capcom ist vielleicht im Moment nur der Goldstandard-Publisher für Videospiele. Das japanische Unternehmen verfügt über eine fantastische Auswahl an einzigartigen Titeln, die häufig in typisch hoher Qualität erscheinen, was ausreicht, um fast ein Jahrzehnt lang zu sukzessivem Wachstum zu führen und auch eine Spitzenposition in der Gesamtrangliste der Publisher von Metacritic einzunehmen (zweiter im Jahr 2025 und erster im Jahr 2024). Wegen dieses Erfolgs freue ich mich ständig auf Capcom-Spiele, unabhängig davon, um welches Spiel es sich handelt und in welches Genre es fällt. 2026 wird es nicht anders sein, denn Resident Evil Requiem wird den Anfang machen, gefolgt von Pragmata (unsere jüngsten Eindrücke findet ihr hier) und Onimusha: Way of the Sword. Letzteres ist besonders interessant, da Onimusha seit fast zwei Jahrzehnten einen untergeordneten Platz im Spielesektor einnimmt und der jüngste Speicher aus Remastern und VR-Alternativen besteht. Dies wird sich im Jahr 2026 ändern, wenn Way of the Sword mit der Absicht erscheint, uns daran zu erinnern, warum Onimusha einst ein Grundnahrungsmittel der Action war.

HQ

Zunächst einmal könnte jeder, der einen aktuellen Trailer gesehen hat, den Eindruck haben, dass Onimusha: Way of the Sword ein Soulslike Action-RPG ist. Nachdem, was ich bei einem kürzlichen Besuch in der britischen Capcom-Zentral vom Spiel gesehen habe, stimmt das nicht ganz. Es ist sicherlich ein Action-RPG, aber es scheint viele der Tendenzen der Soulslike-Formel zu vermissen, um in diese Falle zu tappen, und dazu gehören auch die scheinbar versöhnlicheren Kämpfe, bei denen es in erster Linie um Angriff und Aggressivität geht. Ja, es gibt keinen Grund, sich in diesem Spiel in eine Ecke zu verkriechen und ständig auszuweichen oder zu parieren, bis man ein Zeitfenster von einer Sekunde findet, um ein wenig Schaden zu verursachen, bevor man wieder um sein Leben fürchtet. In Way of the Sword führst du den Kampf, greifst an und findest Wege, Bedrohungen zu überwinden, indem du auf vielfältige Weise zuschlägst und die Fähigkeiten des Protagonisten zu deinem Vorteil nutzt.

Was sind diese Fähigkeiten, fragst du? Onimusha: Way of the Sword dreht sich um Miyamoto Musashi, einen Schwertkämpfer, der sich nichts sehnlicher wünscht, als als der Beste aller Zeiten eingestuft zu werden. Als Teil dieser Quest findet er einen mächtigen Oni Gauntlet und beschließt, ihn zu tragen, der ihm immense Macht verleiht, aber bald bereut er die Entscheidung und möchte sein Ziel auf authentische und härtere Weise erreichen, ohne die Hilfe des Übernatürlichen, und dies führt zu einer Quest, bei der Musashi herausfinden muss, wie er die Gauntlet entfernen kann, während er sich mit allen Genma (Dämonen) Bedrohungen auseinandersetzt, die seinen Weg kreuzen.

Werbung:

Es ist eine ziemlich einfache Prämisse, soweit ich sehen konnte, aber es gibt viele Möglichkeiten, von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Die Demo, die ich gesehen habe, beinhaltete den Besuch eines Tempels in der Nähe von Kyoto, Kiyomizu-dera, wie es aussieht. Es ist wichtig, den Namen des realen Ortes zu notieren, da viele Gebiete und Orte authentische Darstellungen der realen Welt sind, alle mit einem dämonischen Twist aus der Edo-Ära. Was den Grund anbelangt, warum Musashi sich in diesen Tempel wagte, so gab es eine dämonische Bedrohung, die ihn anrief, eine Bedrohung, die das Onimusha traditionelle Seelensystem mit einer neuen Farbe zu erweitern scheint, die es zu meistern gilt.

Zusätzlich zu den bekannten roten Seelen, die Erfahrungspunkte bilden, den blauen Seelen für Mana-/Fähigkeitspunkte und den gelben für Gesundheit (ja, sogar die Gesundheitsbalken sind in diesem Spiel aus irgendeinem völlig kontraintuitiven Grund gelb...), gibt es jetzt auch schwarze Seelen, die als Trauererinnerungen und kleine Erzählstränge fungieren, die Teil einer umfassenderen Geschichte erzählen. Das Beispiel in der Demo zeigt, wie Menschen von Genma versklavt und manipuliert werden, bevor sie schließlich abgeschlachtet werden, was Musashi versteht, als er den schwarzen Seelen zu ihrer Quelle folgt. Es sollte auch beachtet werden, dass diese Geschichten auf japanischer Folklore basieren, was ihnen ein noch authentischeres Gefühl verleiht.

Werbung:

Darüber hinaus handelt es sich um ein sehr traditionelles Onimusha und Action-RPG, das von Capcom präsentiert wird. Man folgt einer linearen Levelstruktur und trifft auf seinem Weg auf einzigartige Arten von Genma, die nichts anderes wollen, als Musashi bluten zu sehen. Mit der einfach zu erlernenden, schwer zu meisternden Kampfsuite muss man Angriffe blocken, Schläge parieren, Treffern ausweichen und gleichzeitig zurückschlagen, wenn der Moment es erfordert, um jede Bedrohung zu besiegen und dann die farbigen Seelen zu ernten, die jeder Genma hinterlässt. Der Haken an der Sache ist, dass viele der Genma besondere Fähigkeiten oder Stile haben, wie z.B. einige, die ihren Körper verändern oder mit rasanter Geschwindigkeit angreifen können. Glücklicherweise kann Musashi Issen Angriffe (und andere Fähigkeiten) zu seinem Vorteil nutzen, um Gegnern massiven und schweren Schaden zuzufügen, vorausgesetzt natürlich, du hast von vornherein genug blaue Seelenenergie aufgebaut. Diese zerstückeln und hinterlassen Genma völlig verwüstet und können zwischen mehreren Bedrohungen angekettet werden. Es ist auch ziemlich einfach zu erkennen, ob du die Energie hast, Issen Angriffe einzusetzen oder Doppelklingen als Teil von Flame Spirit State zu zücken, da das HUD ein spezielles diamantförmiges Symbol hat, das sich mit der Zeit füllt, während Musashis Schwert einen visuellen Effekt hat, bei dem die Klinge ebenfalls blau leuchtet.

AApropos HUD: Es fühlt sich mit seinem Setup sehr nach Action-RPG an, aber es ist auch sehr unkompliziert und scheint keinen Fluff zu haben, was sicherlich positiv ist. Und das gilt auch für die Grafik, denn Way of the Sword scheint eine ziemliche Wucht zu sein, wie man es sich von einem echten aktuellen Gen -Projekt erhofft.

Ansonsten ist es erwähnenswert, dass Capcom Umgebungsrätsel in Onimusha: Way of the Sword eingebaut hat, Rätsel, die zum Beispiel durch das Zerstören von Blockaden gelöst werden können, indem man eine Oni Vision -Fähigkeit verwendet, um den Block zu seiner Quelle zurückzuverfolgen. Das Beispiel, das ich gesehen habe, war sehr einfach, aber Capcom hat mir gesagt, dass die Vielfalt und der Schwierigkeitsgrad im Laufe des Spiels deutlich zunehmen werden.

Ein paar zusätzliche Dinge, die mir aufgefallen sind, sind, dass Musashi und die Gauntlet im Laufe der Geschichte miteinander kommunizieren, und obwohl es so aussieht, als würde dies zu einem witzigen Hin und Her führen, scheint es nicht annähernd so peinlich zu sein wie das, was in Forspoken präsentiert wurde. Es gibt auch vollständig vertonte und lokalisierte Dialoge, die der Gesamterzählung eine zusätzliche Dimension verleihen, und es gibt auch ein gewisses Maß an Interaktion mit der Umgebung, zum Beispiel in Form von der Möglichkeit, Feinde aufzuheben und gegen Tische zu treten. Du wirst sogar einigermaßen wissen, in welche Richtung du für die Geschichte gehen sollst, da auffällige und eindeutig schlechte Wetterbedingungen zeigen, wo Malice und Genma-Befall liegen, und typischerweise führt dies, wie es in dieser Demo der Fall war, zu einem Bosskampf. Oder sogar zwei...

Ja, als letzten Punkt habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei Bosskämpfe gesehen, einen gegen Musashis Rivalen Ganriyu, einen weiteren Gauntlet Schwertkämpfer, der am besten durch geschickte Paraden besiegt wird, die zu Issen Schlägen führen, und den zweiten gegen ein Malice Wesen, das als Byakue bekannt ist, wobei es sich um ein dämonisches Monster handelt, das die komplizierte Mechanik hat, stärker zu werden, wenn es mit seinem eigenen Blut bedeckt wird. Knorrig, oder? Byakue schien am besten vermieden zu werden, bis es erschöpft war oder bis Musashi es schaffte, seine Ausdauerleiste durch perfekte Paraden zu verringern, um das Monster für einen schweren und unausführbaren Schlag zu öffnen. Das Besiegen von Byakue hat zwar etwas fallen lassen, aber hier endete die Demo, so dass ich nicht sagen kann, was genau das Item war oder was es tut.

Alles in allem scheint Onimusha: Way of the Sword also ein absoluter Traum für Action-RPG-Fans zu sein. Es scheint nicht so anspruchsvoll zu sein, wie es einige Soulslikes oder sogar Spiele wie die Nioh -Serie sein können, aber es wird sicherlich auch kein Spaziergang im Park sein. Hoffentlich werden wir bald mehr vom Spiel zu sehen bekommen, denn ich freue mich darauf, zu sehen, ob Capcom zwischen diesem Resident Evil 9 und Pragmata ein Jahr 2026 für die Ewigkeit liefern kann.