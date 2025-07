In jeder Hinsicht verkörperte die OnePlus Watch 3 die Philosophie, die Oneplus im Laufe der Jahre geprägt hat, nämlich leistungsstarke Komponenten, langlebige Materialien und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem nur wenige andere Hersteller mithalten können. Bei der Oneplus Watch 3 43mm ist dies teilweise verloren gegangen, da eine schlankere Uhr folgt, deren Name vor allem für einige Verwirrung sorgt. Dies ist nicht das OnePlus Watch 3-Erlebnis in einer kleineren Auflage, und es kommt auch mit einem Preisschild, das fragwürdig geringfügig niedriger ist als sein Vorgänger.

Die OnePlus Watch 43 mm wird in den Farben Black Steel und Silver Steel angeboten und misst 43,2 mm x 43,2 mm x 11 mm, wobei der PPG-Sensor an der Haut zusätzliche 1,4 mm bildet. Er sitzt schön am Arm und baut nicht wesentlich auf der Höhe auf, was sonst für viele ein Dealbreaker sein kann. Er liegt flach, schön und ordentlich. Das Gehäuse ist traditionell rund in Edelstahl (diesmal nicht aus Titan) gefertigt und wiegt inklusive Armband insgesamt nur 59 Gramm. Es ist eine klassisch einfache und reduzierte Uhr mit einem Unisex-Erscheinungsbild im Vergleich zu ihrem großen Bruder, der OnePlus Watch 3, die tendenziell maskulin war. Sie verfügt genau wie das Vorgängermodell über eine drehbare, klickbare Krone und wird hier zum gleichen Zweck beim Navigieren in Menüs verwendet, zusätzlich gibt es auch einen kleineren Druckknopf für den schnellen Zugriff auf 100+ Trainingsmodi. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich beides mit anderen Tastenkombinationen anpassen.

Schwarz oder Weiß - alles oder nichts, aber mir fehlt insgesamt etwas Kontrast.

Der Amoled-Bildschirm misst 1,32 Zoll bei einer Auflösung von 466x466, was eine Pixeldichte von 352 ergibt und damit Apples Definition von "Retina-Display" übertrifft und auch die OnePlus Watch 3 übertrumpft. Der Bildschirm ist somit scharf, kommt aber mit einer geringeren Helligkeit daher, die hier 1000 Nits beträgt, was mehr als die Hälfte des Vorgängermodells ist. Diesmal ist das Display nicht durch das stärkere Saphirglas geschützt und wir müssen uns mit gewöhnlichem 2,5D-Glas begnügen, das deutlich weniger haltbar ist. IP68/5 ATM bedeutet Staub- und Wasserbeständigkeit bis zu einer Tiefe von 50 Metern, aber leider fehlt ihm auch die militärische Klassifizierung MIL-STD-801H vom Vorgänger, die höhere Anforderungen an die Pflege stellt. Die Navigation auf der Benutzeroberfläche von Wear OS 5 der Uhr ist flüssig, aber mit 2 GB RAM und 32 GB Speicher ist das Hinzufügen personalisierter Apps oder Wiedergabelisten kein Problem. Es gibt keine E-SIM-Unterstützung und auch das GPS ist herabgestuft und es fehlt die Präzision bei der Positionierung, die frühere Uhren über den Empfang der Frequenzen L1 und L5 boten.

Die Installation der Uhr ist unkompliziert und problemlos, vorausgesetzt, Sie haben ein Android-Handy, da das iPhone auch diesmal nicht kompatibel ist. Mit einem Mobiltelefon von OnePlus wird das Ökosystem mit erweiterten Funktionen, einschließlich einer tieferen Interaktion mit dem Mobiltelefon, wie z. B. Kameramomente aus der Ferne, noch üppiger. Auch das Starten und Steuern meines Soundsystems oder Musikdienstes auf dem Fernseher aus der Ferne ist kein Wunder über die Uhr, wo alles intuitiv und benutzerfreundlich ist.

Werbung:

Die Akkulaufzeit ist heute für viele ein Maß für die Lebensqualität und hier halbiert sie sich im Vergleich zum vorherigen Uhrenmodell mit einer Kapazität von 354mAh. Das Aufladen für 10 Minuten durch Schnellladung (Vooc) ergibt eine Nutzungsdauer von einem Tag und für 100 % dauert es nur eine knappe Stunde. Laut Spezifikation können wir uns auf "bis zu 60 Stunden im Smart-Modus" freuen, bei dem in Echtzeit zwischen dem Hauptprozessor des Qualcomm Snapdragon W5 und dem kleineren BES2800BP Assistant-Prozessor umgeschaltet wird, bei denen es sich um die gleichen Schaltkreise wie bei der größeren Watch 3 handelt. Die Prozessoren arbeiten nahtlos, abhängig von der Anwendung, der von Ihnen verwendeten Funktion oder wenn der Akkustand unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Ich habe es jedoch nicht geschafft, mehr als etwas mehr als zwei Tage täglichen Gebrauch zu bekommen, der aus gelegentlichen Anrufen (über den sehr kleinen Lautsprecher), ein paar Nachrichten, dem Überprüfen von Benachrichtigungen, der Herzfrequenzüberwachung und der Verfolgung körperlicher Aktivität besteht. Wenn Sie die Uhr hingegen in den Energiesparmodus versetzen, versprechen Sie bis zu 7 Tage, aber dann erhalten Sie auch ein verkleinertes Erlebnis, bei dem nur Gesundheits- und Fitnessmodi aktiv sind, sowie eine abgespeckte Benutzeroberfläche. Auch die Premium-EKG-Auslesung wurde von 43 mm verkleinert, und auch der integrierte Körpertemperatursensor ist im Modell nicht verfügbar.

Dieser ist schwarz, den weißen habe ich egalisiert. Wie auf dem Bild, nur umgekehrt. Weiß und Silber glänzen jedoch schön in der Sonne und bald sind Sommerferien.

Eine Uhr ist auch ein Accessoire mit Charakter und Persönlichkeit, und ich kann mir nur vorstellen, dass der Ehrgeiz darin besteht, mit dem neutraleren Design im Hinterkopf mehr weibliche Aufmerksamkeit zu erregen. Die wenigen neuen Funktionen, die eingeführt wurden, sind die Möglichkeit, Ihren Menstruations- und Eisprungzyklus zu verfolgen, etwas, das ich schwer zu bewerten fand, aber ich bin immer noch positiv gestimmt, da die Uhr ansonsten die Sauerstoffsättigung im Blut hervorragend abliest und den Puls mit hoher Präzision misst. Die oHealth-App auf dem Mobiltelefon leistet fantastische Arbeit mit einem guten Überblick über die gesammelten Daten, egal ob es sich um Schlafmuster oder körperliche Aktivität handelt. Etwas, das in Bezug auf Statistiken nur sehr wenig Wünsche offen lässt für diejenigen, die viel Zeit im Fitnessstudio verbringen oder Sport treiben und ihre Leistung überwachen möchten.

Oneplus Watch 3 43mm lässt mich letztendlich verwirrt zurück, da ich nicht wirklich weiß, an wen es gerichtet ist. Mit klaren Kompromissen bei der Ausstattung und vor allem beim Akku wird auch bei der Materialwahl mit einem Preisbild gesät, das nicht gerechtfertigt ist. Es ist abgespeckt, aber ungefähr so teuer wie das Vorgängermodell. Die Oneplus Watch 3 43mm hinterlässt ein bittersüßes Erlebnis, sie ist schlank und erinnert an ein traditionelles Uhrwerk, das jeder tragen kann, was bei Smartwatches im Allgemeinen nicht selbstverständlich sein sollte. Aber am Ende wirkt sie wie eine Mittelklasse-Uhr, die im Vergleich zu Konkurrenten in der gleichen Preisklasse im Allgemeinen - und der OnePlus Watch 3 im Besonderen - viele Abkürzungen nimmt, was der Hersteller selbst durch eine seltsame Profilierung in seiner Namensgebung gewählt hat. In meiner Welt hätte sie stattdessen OnePlus Watch Nord heißen sollen, mit einem passenderen Preisschild.

Werbung: