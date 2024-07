So kam es, dass ich die Gelegenheit bekam, nicht nur ein, sondern zwei der neuen Gadgets von OnePlus zu testen. Eine solche Chance gibt es nur einmal im Leben, aber ich hoffe, dass dies nicht das letzte OnePlus-Gerät sein wird, das ich auf die Probe stellen darf, denn genau wie das OnePlus Nord 4 ist das Oneplus Pad 2 in praktisch allen Belangen absolut hervorragend und auch überraschend erschwinglich.

Wenn wir mit dem Äußeren beginnen, ist es auf den ersten Blick ein wirklich elegantes Stück Technologie, das man sich ansehen kann. Sie haben in eine Unibody-Konstruktion investiert, die komplett aus Metall besteht, was natürlich dazu beiträgt, dass sie sich robust anfühlt und sehr gut in der Hand liegt. Die Dicke von 6,49 Millimetern ist meiner Meinung nach genau richtig, natürlich gibt es dünnere und noch leichtere Varianten, aber für mich fühlt es sich besser an, dass es etwas schwerer ist als umgekehrt, denn mit 584 Gramm ist es weder das schwerste noch das leichteste auf dem Markt.

Es verfügt über einen großen und lebendigen LCD-Bildschirm von 12,1 Zoll, der etwas größer ist als sein Vorgänger von 11,6 Zoll. Die Auflösung beträgt 3000 x 2120 mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 900 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Es ist also ein absolut brillanter Bildschirm mit scharfen, feinen Farben, hervorragendem Kontrast und einem tiefen und feinen Schwarz, der auch bei direkter Sonneneinstrahlung perfekt funktioniert, obwohl ich ihn selten im Freien benutze.

In Bezug auf den Prozessor läuft es mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 und 12 GB RAM und 256 GB Speicher sind enthalten. Es läuft wirklich gut und funktioniert gut, um intensivere Spiele wie Call of Duty Mobile zu spielen. Genau wie im Fall von OnePlus Nord 4 wurde auch hier Genshin Impact mit guten Ergebnissen getestet, ebenso wie EA FC Mobile und PUBG Mobile, die alle ohne Probleme oder Verzögerung laufen. Es wird auch zu keiner Zeit übermäßig heiß, obwohl ich es ziemlich hart arbeiten musste, tatsächlich wird es oft gar nicht heiß.

Ich habe auch einige Videobearbeitungen und einfache Musikproduktion über Bandlab getestet und es funktioniert auch einwandfrei, jedoch gibt es einige Latenzzeiten, wenn beispielsweise MIDI-Geräte ausgeführt oder E-Gitarren angeschlossen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Schuld des Tablets ist, da ich dieses Problem mit Bandlab auch anderswo hatte, ich denke, Android brauche wirklich eine Alternative, die Garageband entspricht.

Das Oneplus Pad 2 ist zudem mit einem großen Akku von 9.150 mAh ausgestattet und das ist natürlich kein Nachteil. Es verspricht eine Standby-Zeit von 43 Tagen, 12,5 Stunden YouTube-Ansehen oder bis zu sechs Stunden Abspielen von Titeln, die etwas mehr Leistung benötigen. Ob die Standby-Zeit stimmt, hat sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt, da ich so lange nicht die Möglichkeit hatte, das Gerät einfach alleine zu lassen, aber natürlich habe ich viel YouTube, Netflix geschaut und viel gespielt. Tatsächlich war der Oneplus Pad 2 so etwas wie ein Lebensretter für mich, da ich sechs Stunden an einem der kleineren Terminals am Flughafen Charles Du Gaulle in Frankreich totschlagen musste, wo es nicht viel mehr als einen Duty Free, einen Starbucks und einen kleinen Laden mit Snacks und anderen kleinen Dingen zu kaufen gab. Hier habe ich über vier Stunden Netflix geschaut und dann noch einmal zwei Stunden auf dem Heimflug verbracht, ohne dass der Akku nicht einmal unter 50 Prozent fiel.

OnePlus hat auch einige nette Funktionen hinzugefügt, nicht zuletzt, dass es möglich ist, den Bildschirm zu teilen und drei Apps gleichzeitig nebeneinander auszuführen. Zum Beispiel macht es mir sehr leicht, Artikel und andere Dinge zu schreiben, wenn ich nicht ständig auf die gleiche Weise zwischen verschiedenen Apps wechseln muss. Um den Bildschirm zu teilen, ist es so einfach, wie mit zwei Fingern von oben nach unten zu wischen. Es wurde auch in KI investiert, mit der störende Objekte in Bildern entfernt werden können, was die meiste Zeit sehr gut funktioniert. Das beste Feature bei KI ist meiner Meinung nach jedoch Recording Summary, was bedeutet, dass man zum Beispiel aufzeichnen kann, wenn man in einem Meeting sitzt und dann lässt man einfach die KI seine Magie wirken und bald darauf hat man die gesamte Aufzeichnung im Textformat. Hier und da fehlt ein Wort, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden damit, wie gut das funktioniert, es ist etwas, das mir in Zukunft in einer Reihe von verschiedenen Situationen viel Zeit sparen wird.

Es gibt auch einige negative Aspekte und die größten Probleme, die ich habe, sind hauptsächlich mit Android. Ich mag OnePlus' eigenes Oxygen OS, aber leider kommt es, wie bei vielen anderen Versionen von Android, mit einigen vorinstallierten Junk-Apps, die wahrscheinlich nur wenige von uns wollen. Es ist nicht schwieriger, als sie einfach zu deinstallieren, aber es ist mir immer noch ein kleiner Dorn im Auge, es tun zu müssen. Es sollte bereits beim ersten Start des Tablets oder Handys möglich sein, sich abzumelden. Eine weitere Sache, die ich als Minuspunkt betrachte, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine SIM-Karte in das Tablet einzulegen, da es nur über WLAN läuft. OnePlus hat das Ganze jedoch recht smart gelöst, auch wenn es davon ausgeht, dass man auch ein OnePlus-Handy irgendeiner Art hat, um sein Mobilfunknetz automatisch zu nutzen und zu teilen. Es funktioniert sehr reibungslos, aber es ist immer noch ein bisschen ein Minuspunkt, da es mit keinem anderen Telefon als OnePlus funktioniert.

Im Großen und Ganzen bin ich immer noch unglaublich beeindruckt, wie gut das Oneplus Pad 2 in allen getesteten Punkten abschneidet, und ich möchte meinen Kopf herausstrecken und sagen, dass Sie im Moment kein besseres Tablet für den Preis bekommen, den dies kostet (450 GBP) als dieses. Zusammen mit dem neuen Stylo 2 Stylus-Stift und der neuen drahtlosen Tastatur kann er die meisten Dinge bewältigen, die Sie von ihm verlangen können, und er erledigt dies auch mit Leichtigkeit.