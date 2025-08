Mit der Nord-Serie hat OnePlus seine Nische gefunden, um ein Flaggschiff-Feeling zu einem viel brieftaschenfreundlicheren Preis anzubieten - und das Nord 5 ist vielleicht der bisher deutlichste Beweis dafür, dass diese Strategie funktioniert. Dies ist ein Telefon, das sich mit seiner starken Leistung, dem wunderschönen Bildschirm, den intelligenten KI-Funktionen und der überraschend langen Akkulaufzeit im Alltag so natürlich anfühlt wie weitaus teurere Handys. Es ist keine Revolution, sondern eine wirklich erfolgreiche Weiterentwicklung dessen, was ein Mittelklasse-Smartphone im Jahr 2025 sein könnte.

Das Oneplus Nord 5 kommt mit einem Design, das kein Aufhebens macht - und in gewisser Weise ist das der Punkt. Er ist nüchtern, sauber, geschmeidig in der Hand und diskret genug, um sich professionell anzufühlen, und bietet gleichzeitig kleine Details, die den Gesamteindruck aufwerten. Die Glasrückseite vermittelt eine angenehme Haptik, obwohl der Rahmen aus Kunststoff ist. Es fühlt sich nicht exklusiv an, aber es fühlt sich gut gebaut an. Dem Nord 5 fehlt jedoch die IP-Schutzart, was ein Rückschlag für diejenigen ist, die eine offizielle Wasserdichtigkeit wünschen. Ein weiteres ärgerliches Detail ist, dass OnePlus sich dafür entschieden hat, den klassischen "Alarmschieberegler" zu entfernen, was viele treue Benutzer zu schätzen wissen. Stattdessen bekommt man einen programmierbaren 'Plus Key', der für Shortcuts oder KI-Funktionen genutzt werden kann – allerdings fehlen das physische Gefühl und die intuitive Steuerung.

Kein auffälliges Design, nur sauber und einfach

Der Bildschirm ist zweifellos eine der größten Stärken des Nord 5. Dabei handelt es sich um ein 6,83 Zoll großes Swift OLED Panel mit 1,5K Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz – was in dieser Preisklasse noch ungewöhnlich ist. Die Farben sind lebendig, der Kontrast tief und die Helligkeit hoch genug, damit der Bildschirm auch bei hellem Sonnenlicht vollständig lesbar ist. Es ist ein Bildschirm, der alles, von sozialen Medien und Bildbetrachtung bis hin zu Streaming und Spielen, zu einem wirklich angenehmen Erlebnis macht. Darüber hinaus hat OnePlus eine Funktion namens Aqua Touch hinzugefügt, die dafür sorgt, dass der Bildschirm auch dann besser funktioniert, wenn die Finger nass sind, zum Beispiel an regnerischen Tagen. Es mag wie ein kleines Detail klingen, aber in der Praxis ist es genau die Art von Nachdenklichkeit, die ein Mobiltelefon im Alltag nachdenklich wirken lässt.

Das Nord 5 wird von einem Snapdragon 8s Gen 3 angetrieben, dem ersten Mal, dass dieser neue Chipsatz in einem Nord-Handy verwendet wird - und das merkt man. Es ist eine leistungsstarke Plattform, die schnelle Reaktionszeiten, flüssige Animationen und die Möglichkeit bietet, anspruchsvolle Spiele wie Genshin Impact und Call of Duty Mobile ohne Stottern oder Überhitzung auszuführen. Selbst wenn die Grafikeinstellungen ausgereizt sind, ist die Bildaktualisierung stabil und Multitasking macht Spaß. Klar ist auch, dass OnePlus an der Kühlung gearbeitet hat - das Handy bleibt auch unter Druck kühl. Und zusammen mit der leichtgewichtigen und optimierten OxygenOS 15-Software erhalten Sie ein Benutzererlebnis, das sich fast identisch mit einem Premium-Flaggschiff anfühlt.

Eine der größten Neuerungen im Nord 5 ist der klare Fokus auf KI. Es sind nicht nur Marketing-Plattitüden - die Funktionen fühlen sich gut durchdacht und nützlich an. Dazu gehört die AI Call Summary, die Telefonanrufe automatisch in Textform zusammenfasst – perfekt, wenn Sie sich an das Gesagte erinnern möchten; AI Translate kann Inhalte direkt auf dem Bildschirm übersetzen; und AI Search ermöglicht es Ihnen, Informationen direkt auf Ihrem Telefon über eine Chat-ähnliche Oberfläche zu finden.

OxygenOS 15 ist im Kern sauber, schnell und logisch - und zusammen mit vier Jahren Android-Updates und sechs Jahren Sicherheitssupport fühlt es sich auch auf lange Sicht sicher an, in ein Nord 5 zu investieren. OnePlus hat es geschafft, das Beste seiner Flaggschiff-DNA mit Innovationen zu kombinieren, die im Alltag tatsächlich einen Unterschied machen.

Die Kamera ist wirklich schön und mit Hilfe der KI-Funktionen kann man wirklich schöne Bilder machen

Das Kamera-Setup besteht aus einer 50 MP Hauptkamera mit Sony LYT-700 Sensor und optischer Bildstabilisierung, sowie einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera. Auf der Vorderseite befindet sich eine 50 MP Selfie-Kamera mit Autofokus. Bilder sind in der Regel scharf, hell und farbenfroh – vor allem bei Tageslicht. Im Dunkeln ist die Kamera nicht die beste ihrer Klasse, aber deutlich besser als die bisherigen Nord-Modelle. Videos werden in bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen, und die Stabilisierung funktioniert beeindruckend gut - auch bei Filmaufnahmen in Bewegung. Auch die Selfie-Kamera kann sich sehen lassen, mit exzellenten Details und natürlicher Farbwiedergabe. Auch hier gibt es mehrere KI-basierte Funktionen, wie z.B. AI Detail Enhancement, AI Reframe und AI Erase – die es dir ermöglichen, Bilder direkt in der Galerie zu verbessern und anzupassen. Nicht auf Augenhöhe mit dem Pixel oder iPhone Pro, aber eine sehr gute Bewertung für die Preisklasse.

Mit einem satten 6.800-mAh-Akku bietet das Nord 5 eine Akkulaufzeit, die die Erwartungen weit übertrifft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man mit einer Ladung bei normalem Gebrauch zwei volle Tage durchhält. Selbst bei intensiven Video- und Gaming-Sessions ist es schwierig, den Akku für einen Tag zum Nachgeben zu bringen. Es ist einfach ein Telefon, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Auch das Aufladen ist schnell - mit 80 W kabelgebundenem Laden ist der Akku in etwa einer Stunde voll. Sicher, kabelloses Laden fehlt, aber in dieser Preisklasse ist es immer noch akzeptabel. Für Gamer gibt es auch eine Bypass-Ladefunktion, die es dem Telefon ermöglicht, Strom direkt aus dem Ladegerät zu beziehen, ohne den Akku zu erwärmen - eine Funktion, die die Akkulaufzeit verlängert.

Das Oneplus Nord 5 ist ein Paradebeispiel dafür, wie weit Mittelklasse-Handys gekommen sind. Es liefert in fast allen Punkten: einen tollen Bildschirm, eine sehr gute Leistung, eine lange Akkulaufzeit, ein nützliches Kamerasystem und intelligente KI-Funktionen, die sich tatsächlich relevant anfühlen. Es ist ein Handy, das fast jedem leicht zu empfehlen ist - von Technikbegeisterten bis hin zu normalen Nutzern, die einfach nur ein zuverlässiges und zukunftssicheres Telefon wollen. Sicher, es gibt einige kleine Kompromisse - die Kunststoffkante, keine IP-Schutzart, kein kabelloses Laden und das Fehlen eines Alarmschiebers - aber das verblasst im Vergleich zu allem, was das Nord 5 richtig macht. Es ist ein Telefon, das sich nicht nur messen kann - es übertrifft es und zeigt, dass OnePlus immer noch weiß, wie man Telefone baut, die Menschen glücklich machen.