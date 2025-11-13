OnePlus 15

HQ

Lassen Sie es uns aus dem Weg räumen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Testberichts stand der endgültige Preis noch nicht fest, aber er liegt mit ziemlicher Sicherheit bei 999 Euro für das Basismodell mit 12 GB/256 GB. Ich bin mir nicht sicher, was das Testgerät mit 16GB/512GB kostet, aber wir schätzen um die 1150 Euro. Aber der Preis war wirklich eine große Überraschung, da ich 1300 oder sogar 1500 Euro oder mehr befürchtet hatte, da die Preissteigerungen in der Branche zu grassieren scheinen. Also - toller Preis, und es wird mit großartiger Verarbeitungsqualität, Kamera, Display und nicht zuletzt einem massiven Akku kombiniert.

Ich liebe es, 7300 mAh sind genau das, was ich brauche, kombiniert mit OnePlus' eigener optimierter Version von Android 16. Ich komme zwei Tage am Stück ohne Aufladen durch - was er bei 120 Watt / 50 Watt kabellos tut. Dies sollte bei allen Telefonen Standard sein - mehr als ein Jahrzehnt, in dem man sich davor fürchtete, die Akkulaufzeit zu verlieren, bevor man abends nach Hause kam, ist nun vorbei. Apropos Ladegeräte, nehmen Sie das Bundle-Angebot auf der Website, da weder ein Ladegerät noch eine Handyhülle im Paket enthalten sind, was schön gewesen wäre, aber das ist zu erwarten.

Der Rahmen besteht aus Aluminium, das einer Mikrolichtbogenoxidation unterzogen wird, die die Oberfläche des Metalls beschichtet und härter macht. Das Glas auf der Vorderseite ist Gorilla Glass Victus 2, und je nach Modell auch verschiedene Arten von faserverstärktem Kunststoff oder Gorilla Glass – mein Testsample hatte das erste und fühlte sich super, fast schon keramikartig an. Die Kameras sind in einem "Kamerainsel"-Design untergebracht, und obwohl ich kein großer Fan davon bin, akzeptiere ich, dass es aufgrund der einfachen physischen Konstruktion von Kameramodulen von hoher Qualität benötigt wird. Ich wünschte, sie hätten stattdessen das alte runde Design beibehalten, es sah viel deutlicher aus. Die Kanten wurden abgerundet, so dass es für meinen Geschmack etwas zu sehr nach einigen Konkurrenten aussieht, aber ein klassisches OnePlus-Sandsteingehäuse mit Textur könnte dieses Problem beheben.

Das Display ist fantastisch, tolle Farben, flüssig und unter allen Bedingungen sehr klar. Es ist 6,78", 1272x2772 Pixel, 1800 nits LTPO AMOLED, arbeitet mit 165 Hz und unterstützt Dolby Vision und HDR10+. Die standardmäßige automatische Helligkeit ist etwas niedriger, als ich es mir gewünscht hätte, aber ich akzeptiere, dass meine Vorlieben normalerweise auf einer sehr hohen Helligkeitsstufe liegen.

Das Gehirn hinter dem Ganzen ist die Snapdragon 8 Elite-CPU der fünften Generation, also eine Octa-Core-Leistung von maximal 4,6 GHz und eine Adreno 840-GPU. Es ist unter Oxygen OS 16 versteckt, einer benutzerdefinierten Android 16-Lösung - aber es fühlt sich so viel schneller an, kohärent in seiner Benutzererfahrung, und die schnelle Reaktion sorgt für eine zufriedenstellende tägliche Nutzung. Die Implementierung von KI ist auch viel subtiler; Anstatt es dir in den Hals zu schieben, fragt es dich höflich und erklärt, was es tut. OnePlus hat Google Gemini zu MindSpace entwickelt, das eher wie ein visuelles Notizbuch funktioniert und Ihnen hilft, Dinge zu verfolgen und zu organisieren, alles auf Ihrem Bildschirm zu erfassen, zu speichern und für später zu organisieren. Selbst die spezielle Taste an der Seite ist nicht voraktiviert, um diese Funktion zu nutzen, sie bietet Ihnen bei der ersten Verwendung eine Reihe von Alternativen, einschließlich grundlegender Optionen wie der Aktivierung der Taschenlampe oder der Kamera - aber ich wünschte, der Alarmschieberegler wäre stattdessen zurückgekehrt. Ich mag diese Implementierung der KI-Unterstützung, die als aktualisierte Version von Pixel Screenshots beschrieben werden kann, wirklich, da sie viel weniger erzwungen wirkt und man Gemini immer so verwenden kann, wie man es sonst tun würde. Und fangen Sie nicht an, die benutzerdefinierten Themen zu verwenden, es lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf eine gute Art und Weise vom Rest ab.

Als kleine Anmerkung verfügt es über Bluetooth 6.0, das LC3 Plus ermöglicht, einen Standard für 24-Bit-Sound, und obwohl nur ein paar Dutzend Geräte es unterstützen, ist es beeindruckend, dass es bereits in einem Telefon implementiert ist, da 6.0 sehr neu ist. Für den Klang ansonsten gibt es Stereo-Lautsprecher, die zwar etwas mehr Bass vertragen könnten - diese sind für Telefonlautsprecher immer noch erstklassig und haben nicht den spröden, hochfrequenten, hellen Klang, der die meisten Freisprechtelefone plagt.

Dann gibt es noch das Kameramodul, mit einem anderen Ansatz als beim OnePlus 13. Manche mögen es vermissen, aber die Hardware ist anders, und die Implementierung ist das A und O. Das bedeutet nicht, dass die Bilder beim Heranzoomen nach der Aufnahme von 100 Fotos bis zum letzten Pixel gestochen scharf und klar sind, aber sie sehen scharf und natürlich gefärbt aus. Es fehlt auch viel, aber nicht alles, an Bildverzerrungen, wenn es im Nachtmodus und an schwach beleuchteten Orten verwendet wird. Ich würde sagen, dass dies für die meisten Benutzer ein hervorragendes Kameraerlebnis sein wird. Vor allem die Benutzeroberfläche verdient Lob. OnePlus verwendet diesmal die DetailMax-Engine anstelle von Hasselblad, 3x50-MP-Kameras und eine 32-MP-Selfie-Cam. 24 mm breites 80-mm-Tele-/Periskop mit 3,5-fachem optischem Zoom und Ultraweitwinkel. Aus irgendeinem Grund haben alle drei unterschiedliche Sensoren von drei verschiedenen Marken, wobei die Hauptkamera Sonys IMX906 und die Telekamera die Samsung S5KJN5 verwendet, die normalerweise für einen 6-fachen Zoom konfiguriert wäre.

Die Kameraschnittstelle ist brillant darin, Ihnen nahtlos mitzuteilen, welches Objektiv Sie verwenden, und jede Art von Anpassung vorzunehmen. Es wäre schön gewesen, wenn es etwas mehr optischen Zoom beim Tele und etwas Standardzoom bei den beiden anderen gegeben hätte, aber die Bildqualität, die auch für Videos gilt, lässt mich das ignorieren. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass 8K-Video auf 30 FPS begrenzt ist. Ich habe es für einen kleinen Kurzurlaub genutzt, und sowohl Fotos als auch Videos sind atemberaubend, sei es lokale historische Stätten oder einfach nur ein kleiner Bach, der leise Wasser und Herbstlaub transportiert.

Sofern keine Änderungen in letzter Sekunde vor der Veröffentlichung vorgenommen werden, ist dieses Telefon billiger als das Vorgängermodell, hat eine hervorragende Akkulaufzeit, ein hervorragendes Display und vor allem eine Kamera, gepaart mit einer der besten benutzerdefinierten Android-Schnittstellen auf dem Markt. Ist es perfekt - nein - aber es ist so nah dran, wie man es vernünftigerweise erwarten kann. Ich werde mein Testmuster in Kürze zurückgeben, aber ausnahmsweise werde ich höchstwahrscheinlich losgehen und eines für meinen persönlichen Gebrauch kaufen.