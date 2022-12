One Piece Odyssey levelt die Strohhut-Titel auf

HQ

Ich gebe zu, dass ich, als ich anfing, One Piece Odyssey zu spielen, dies mit vielen Vorbehalten tat. Das vorherige Abenteuer, das ich mit der Strohhut-Bande (oder den Mugiwaras, wie sie auch genannt werden) gespielt habe, war One Piece: World Seeker. Ein Spiel, das zwar in seiner Herangehensweise an die Inselerkundung interessant war, aber letztendlich aufgrund seiner mittelmäßigen Geschichte im Meerwasser aufgelöst wurde und seine ganze Aufmerksamkeit auf den Charakter von Luffy richtete.

Es ist nicht so, dass der Kapitän der Bande ein schlechter Charakter ist (persönlich denke ich, dass er einer der Besten ist), aber der Reichtum des Abenteuers auf der Suche nach dem One Piece, dem legendären Schatz, wäre ohne die anderen neun Gefährten der Bande und ohne den Weg, den sie weiterhin zusammen zurücklegen, nicht möglich. Glücklicherweise hat Odyssey seine Lektionen gelernt und entfernt sich von der Action von World Seeker, um sich stattdessen auf rundenbasierte Kämpfe und die Geschichte zu konzentrieren. Genau das, was sich die Fans gewünscht haben.

One Piece Odyssey führt uns in ein originelles Abenteuer ein, in dem Monkey D. Luffy und seine Freunde eine mysteriöse Insel namens Waford erkunden. Aufgrund ihrer hastigen Ankunft auf der Insel wird ihr Schiff, die Thousand Sunny, schwer beschädigt und an ihrem Ufer schiffbrüchig gemacht. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird die Bande kurz nach ihrer Ankunft von einer mysteriösen Fähigkeit getroffen, die dazu führt, dass sie alle ihre Kampffähigkeiten und -fähigkeiten verlieren, was die Gruppe anfällig für jede Bedrohung macht, egal wie klein sie ist.

Sobald sie auf der Insel ankommen, treffen sie auf zwei neue Charaktere namens Adio und Lim (von Oda-san für das Abenteuer geschaffen). Beide sind misstrauisch gegenüber dem Piratenstatus der Mugiwaras, aber es scheint, dass zumindest ein Teil davon weicher wird, wenn sie ihre Absichten sehen. Tatsächlich geht es zu Beginn des Abenteuers durch Waford darum, einen kleinen Teil der Fähigkeiten der Bande wiederzuerlangen, und dazu müssen wir ein Team von vier Mitgliedern bilden, die die Headliner für Erkundung und Kampf sein werden.

One Piece Odyssey ist ein rundenbasiertes JRPG im -Stil, was bedeutet, dass es eine Menge Kämpfe geben wird, obwohl es zum größten Teil ziemlich ähnlich sein wird. Wir werden vier aktive Bandenmitglieder haben und jeder von ihnen wird eine andere Reihe von Kampffähigkeiten haben, abhängig von seiner Ausbildung oder der Teufelsfruchtkraft, die sie besitzen.

Waford Island ist eine reiche und detaillierte natürliche Umgebung mit Dschungel, Wüsten, Stränden und Höhlen überall. Man merkt, dass ILCA hier die Messlatte in Bezug auf die Animationen und filmischen Szenen, durch die das Spiel das Abenteuer erzählt, höher gelegt hat. In ähnlicher Weise schreitet die Bande jetzt als Gruppe voran und das bedeutet, dass wir ihre besonderen Fähigkeiten nutzen können, um Orte oder Objekte zu erreichen, die sonst unzugänglich wären. Zum Beispiel kann Luffy seine Gummikräfte nutzen, um auf entfernte Felsvorsprünge zu greifen und Hindernisse zu umgehen, aber es muss Chopper sein, der neue Bereiche ergreift, wenn der Tunnel, der sie verbindet, zu niedrig oder eng ist. Zoro kann Metalltüren aufschlitzen, und Sanjis Fähigkeit, Zutaten und Gegenstände zu finden, kann entscheidend sein, wenn wir eine Liste bestimmter Gegenstände benötigen. Das Charakterdesign, die Originalstimmen aus dem Anime und der gleiche Sinn für Humor. All diese Elemente sind es, die den Titel auszeichnen, und von den ersten Stunden, in denen ich spielen konnte, sieht es so aus, als würde er nicht enttäuschen.

Während die Aussicht wunderschön ist und es viele Ecken und Winkel zu besuchen gibt, fühlt sich die Bewegung der Hauptfigur etwas langsam und klobig an. Sicher, diese Spaziergänge sind auch der Ort, an dem die Dialoge zwischen den Charakteren stattfinden, aber wenn man durch eine Höhle geht und zwischen Hindernissen springt, ist es ziemlich hoffnungslos, auf die gleiche Animation des Kletterns oder Bückens zu warten, um die unzähligen Objekte und Zutaten aufzuheben, die wie Lichtpunkte auf dem Boden zu leuchten scheinen. Es ist vielleicht der schwächste Punkt des Spiels, den ich gesehen habe, da der Rest der Einschränkungen als Teil des Story-Fortschritts ausgebügelt zu sein scheint, in dem wir an die früheren Abenteuer der Bande erinnert werden, wie die bekannten Arabasta- und Water 7-Sagas.

Ich konnte drei verschiedene Momente des Abenteuers ausprobieren (mit Charakteren auf Level 1, Level 16 und Level 40) und der Kampf wurde im Laufe der Spielstunden exponentiell bereichert. Es gibt einen Basisangriff, der dazu dient, die TP-Punkte aufzuladen, die wir dann in der nächsten Runde ausgeben können, um Fähigkeiten auszuführen. Und was diese betrifft, sind sie sehr gut animiert, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Gegner keine Stärken oder Status haben, die den Schaden reduzieren.

Odyssey basiert auf einem Stein-Papier-Scheren-System, ersetzt aber jedes durch Kraft, Geschwindigkeit oder Technik. Am Anfang, wenn du nur wenige Fähigkeiten hast, kann der Kampf etwas stressig sein, aber sobald du deine verlorenen Fähigkeiten wiedererlangt hast, sinkt der Schwierigkeitsgrad. Es ist ein sehr einfaches System, so dass es den Spaß an der Geschichte für keinen Fan von Odas Arbeit behindert, unabhängig davon, ob er das RPG-Genre mag oder nicht. Dennoch kann jeder, der nach der zusätzlichen Herausforderung sucht, versuchen, einige Siegbedingungen zu erfüllen (z. B. verhindern, dass ein Gruppenmitglied schwach wird oder einen Feind in weniger als X Runden besiegt).

Alles in allem gibt es allen Grund, sich auf One Piece am 13. Januar zu freuen. Es bleibt abzuwarten, ob der Kampf und die begrenzten Moves ihren Tribut fordern oder nicht, aber es sieht so aus, als würden sich Luffy und seine Freunde auf ein Abenteuer einlassen, das ihrem Namen diesmal alle Ehre macht.