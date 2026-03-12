One Piece: Staffel 3 erscheint "so schnell wie menschlich möglich"

HQ

Es sind tatsächlich drei Jahre vergangen, seit die gefeierte Netflix-Version von One Piece Premiere hatte, und erst diese Woche kam endlich die zweite Staffel. Das ist natürlich generell eine unvernünftig lange Zeit, und vielleicht besonders bei einer Serie über junge Menschen – die – im Gegensatz zu Manga-Figuren – nicht ewig in ihrer Blütezeit bleiben können.

Glücklicherweise scheint das Tempo von nun an anzulegen. In einem Collider-Interview mit den Hauptdarstellern erklärt Emily Rudd, die die Figur Nami spielt, dass sie die Fortsetzung so schnell wie möglich schaffen wollen:

"Wir mussten wegen der Streiks pausieren, aber jetzt wollen wir offensichtlich arbeiten und diese Show machen. Wir haben so viel Spaß dabei. Ich denke, die Fans wollen mehr sehen. Es gibt eine gewisse Zeit, die wir in die Postproduktion investieren müssen. Wir haben so viel, was wir der Show hinzufügen müssen, obwohl vieles von dem, was wir tun, praktisch ist. Aber ich denke, wir alle wollen in einem Tempo so schnell wie möglich vorankommen, also machen wir genau das."

Taz Skylar, der Sanji spielt, stimmt zu und sagt, dass es "unglaublichen Druck gibt, sie so schnell wie möglich herauszubringen." Wir wissen, dass die dritte Staffel derzeit gedreht wird, aber da es sich um eine Serie handelt, die viel Postproduktion erfordert, sollten wir wahrscheinlich nicht auf eine Rückkehr in diesem Jahr hoffen, aber Anfang 2027 sollte durchaus möglich sein.

Du kannst hier lesen, was wir über One Piece: Staffel 2 denken – aber was denkst du?