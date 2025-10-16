One Battle After Another wird voraussichtlich 100 Millionen Dollar an den Kinokassen verlieren

HQ

Während es jedes Jahr einen Barbie-, Oppenheimer- oder Minecraft-Film gibt, der uns glauben lässt, dass die Kinos gerettet sind, scheint es viele Filme zu geben, die trotz solider Prämissen, Kritiken und mehr immer noch kein Publikum anziehen.

Variety berichtet, dass viele der diesjährigen wahrscheinlichen Oscar-Anwärter in den Kinos enorm gelitten haben. Dwayne Johnsons "The Smashing Machine" und Paul Thomas Andersons "One Battle After Another " sind anscheinend beide dazu verdammt, das Geld der Studios zu verlieren.

Mit One Battle After Another wird Warner Bros. nicht nur seine heiße Serie von Kassenerfolgen beenden, sondern das Studio möglicherweise auch rund 100 Millionen US-Dollar verlieren. Die aktuelle Ausbeute von 140 Millionen US-Dollar wird als beeindruckend angesehen, aber wenn man bedenkt, dass rund 200 Millionen US-Dollar für den Film ausgegeben wurden, würde es viel mehr Geld brauchen.

Warum sehen sich die Leute diese Filme nicht an? Nun, laut Fandango-Kassenanalyst Shawn Robbins gibt es nicht genug FOMO. "Diese Prestigefilme haben es nicht geschafft, beim Publikum ein Gefühl von FOMO zu erzeugen." sagte Robbins. "Sie waren nicht ereignisorientiert genug."

Robbins weist auch darauf hin, dass es kein Gefühl der Dringlichkeit gibt, sie auf der größeren Leinwand zu sehen, da sie viel früher als früher gestreamt werden, wenn sie nur ein paar Wochen warten können, um das Heimkino-Erlebnis zu haben.