Omnimovement kann in Call of Duty: Black Ops 6 nicht ausgeschaltet werden

Call of Duty: Black Ops 6 nimmt mit Omnimovement eine der bisher größten Änderungen der Serie vor. Es ermöglicht dir, zu sprinten, zu springen und zu rutschen, wie du willst, und wird Schießereien mit Sicherheit viel hektischer machen, wenn du durch einen Raum fliegen und Kugeln ausweichen kannst.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen wollten, haben Sie Pech, denn in der ersten Folge des Call of Duty-Podcasts geht es genauer um die Funktionsweise von Omnimovement, einschließlich der Aussage, dass wir es nicht deaktivieren können.

Die Funktion "Intelligente Bewegung" kann jedoch ausgeschaltet werden. Die Funktion "Intelligente Bewegung" ist eine Funktion, die die Anzahl der Tasten reduzieren soll, die du drücken musst, um dich auf der Karte zu bewegen. Es ist so konzipiert, dass es mit Omnimovement funktioniert, also werden wir sehen, ob es ein Hindernis ist, es zu deaktivieren. In einem Interview auf dem Summer Games Fest haben wir auch über Omnimovement gesprochen und darüber, ob es sich unfair anfühlen wird, wenn Spieler zum ersten Mal den Servern von Black Ops 6 beitreten.