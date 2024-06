Treyarch verspricht, dass Omnimovement von Black Ops 6 auf dem PC und Intelligent Movement im Vergleich zum regulären Spiel nicht unausgewogen sein wird

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 bringt einige große Änderungen in das Franchise, aber eine der wohl wichtigsten Ergänzungen des Franchise wird Omnimovement sein, eine neue Mechanik, mit der du sprinten und tauchen kannst, wo immer du willst.

Einige Spieler sind vielleicht besorgt über Omnibewegung und intelligente Bewegung und wie sie im Vergleich zu den alten regulären Bewegungen abschneiden, an die wir gewöhnt sind. Matt Schrantz, Associate Design Director des Spiels, sprach mit uns darüber, wie sich die Dinge seiner Meinung nach bei der Veröffentlichung entwickeln werden.

"Wir haben jedem Einzelnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, mit Dingen wie Intelligent Movement, die

kam wirklich, als wir über Gamepads und Controller nachdachten, aber es funktioniert auch hervorragend auf Tastatur und Maus", sagte Schrantz. "Wie ich in der Präsentation sagte, haben wir tatsächlich einige Spieler hin und her konvertiert, wie meinen Waffenführer, einen langjährigen Tastatur- und Mausspieler, und als wir Intelligent Movement eingeführt hatten, musste er nicht mehr klicken. Ich sehe, dass er ein bisschen öfter einen Controller in die Hand nimmt. Aber nein, wir streben immer nach Balance, unabhängig von der Peripherie oder dem Können, und wie ich schon sagte, dann entstehen Dinge wie Intelligent Movement."

Auf die Frage, ob die Spieler einen großen Nutzen daraus ziehen würden, diese Optionen zu nutzen, sagte Schrantz Folgendes:

"Ich meine, das Ziel ist, wie wir bereits gesagt haben, dass wir wollen, dass sich die Spieler auf das konzentrieren können, was sie tun wollen, und nicht, wie sie es tun sollen. Das war vom ersten Tag an immer das Ziel. Wir bieten also keine Vorteile oder Möglichkeiten, die Sie nicht manuell nutzen können. Es geht wirklich darum, den bevorzugten Spielstil jedes Spielers zu bedienen. Ich denke, das ist auch eine Barrierefreiheitsfunktion, oder? Zum Beispiel, wenn Sie Arthritis oder irgendeine Art von Problem mit Ihren Händen haben, bei dem Sie nicht auf eine Schaltfläche klicken können, und es ist für so viele verschiedene Spieler, egal ob Sie ein kompetitiver Spieler sind, der es leid ist, auf L3 zu klicken, was ich manchmal leid bin, auf L3 zu klicken, und ich möchte einfach nur meinen Schläger nach vorne schieben und sprinten, richtig? Es ist also keine Einheitsgröße, und hoffentlich kann sich jeder Spieler die intelligenten Bewegungseinstellungen ansehen und sein bevorzugtes Setup finden."

