Olympique Lyonnais gibt Endrick für eine sechsmonatige Leihe von Real Madrid bekannt

Olympique Lyonnais hat ein frühes Weihnachtsgeschenk mitgebracht: Endrick stößt für die zweite Saisonhälfte dazu. Der brasilianische Stürmer hatte kaum Spielzeit bei Real Madrid, daher wird er zwischen Januar und Juni 2026 in Lyon spielen. Der Deal wird schon seit einiger Zeit gemunkelt und wurde gerade vom Verein mit einem Video angekündigt.

Laut Insidern läuft der Deal bis Juni 2026, ohne Kaufklausel für Lyon, was bedeutet, dass Endrick im Juli zu Real Madrid zurückkehren wird. Sein Gehalt wird von beiden Vereinen gleichermaßen bezahlt.

Endrick, oft Bobby genannt, wird am 29. Dezember vorgestellt und beginnt mit dem Training für das Team; sein Debüt wird für das Pokalspiel am 32. Januar, einem Achtelfinale gegen Lille, erwartet.

Lyon steht auf Platz fünf in der Ligue 1 und ist derzeit Tabellenführer der Europa-League-Tabelle. Allerdings fehlte ihnen ein echter Stürmer, eine "Nummer 9", und genau das wird Endrick bieten. "Sein offensives Profil, sein Einfluss in Schlüsselbereichen und seine Energie sind wichtige Vorteile, um das Team in der zweiten Saisonhälfte zu unterstützen, das von zahlreichen Zielen geprägt ist", sagte der Verein.

"Olympique Lyonnais freut sich, Endrick willkommen zu heißen und bedankt sich bei Real Madrid für die Qualität der Gespräche und ihre Zusammenarbeit, die seine Ankunft ermöglicht haben", fügte der Verein in einer Stellungnahme hinzu.