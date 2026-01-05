Olympique Lyonnais erklärt Details zum Endrick-Deal, der "Titel" für Lyon gewinnen will

HQ

Endrick wurde heute offiziell als neuer Spieler von Olympique Lyon vorgestellt, allerdings nur für sechs Monate. Der 19-jährige Brasilianer, der kaum Spielminuten bei Real Madrid gespielt hat, ist für sechs Monate ausgeliehen – bis zum 30. Juni – ohne Kaufoption, was bedeutet, dass er im Juli zu Real Madrid zurückkehren wird.

Michael Gerlinger, Generaldirektor von Olympique Lyonnais, erklärte die Details des Vertrags. Wie RMC Sport berichtet, kommt Endrick als bezahlter Kredit von etwa einer Million Euro, was effektiv bedeutet, dass Lyon die Hälfte von Endricks monatlichem Gehalt von 400.000 Euro zahlt und Real Madrid die andere Hälfte.

Gerlinger wies zudem andere Gerüchte zurück, dass Lyon Real Madrid eine Entschädigung zahlen müsste, falls Endrick in den nächsten sechs Monaten weniger als 25 Spiele absolviert. "Wir haben alles veröffentlicht, was veröffentlicht werden musste, als der Kredit bekannt gegeben wurde", und fügte hinzu, dass "er 25 Spiele spielen kann, keine Sorge, und noch mehr."

Gerlinger betrachtet dies als einen "Deal-Deal" für Lyon, da Endrick "eines der größten Fußballtalente der Welt" ist und sie schon sehr lange auf eine Nummer 9 warten. "Diesen Sommer haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, keine Nummer 9 zu verpflichten, und wir waren enttäuscht."

Lyon will mit Olympique Lyon Titel gewinnen

Gleichzeitig sagte Endrick: "Ich will mit OL Titel gewinnen, sie an die Tabellenspitze führen und die Playoffs erreichen. Ich bin jemand, der immer gewinnen will."

Der Brasilianer wird am Sonntag sein Debüt für Lyon geben, in einem Achtelfinale des französischen Pokalspiels gegen Lille. Lyon steht auf dem fünften Platz in der Ligue 1, zehn Mal hinter dem Tabellenführer Lens, und gehört zu den Favoriten für die Europa League in dieser Saison, da sie bisher alle bis auf einen Spiel der Ligaphase gewonnen haben.