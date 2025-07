Olympiasiegerin Zheng Qinwen legt nach notwendiger Ellenbogen-OP "kurze Pause" ein

HQ

Zheng Qinwen, eine der Offenbarungen im Tennis im letzten Jahr, wird die US Open verpassen. Die aktuelle Nummer 6 der Welt war vor den Australian Open 2024 relativ unbekannt, als sie das Finale erreichte und dort gegen Aryna Sabalenka verlor. Die Chinesin holte jedoch Gold bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, gefolgt von Viertelfinalteilnahmen bei den US Open und den Australian Open in diesem Jahr.

Bei den US Open wird Zheng in diesem Jahr allerdings nicht antreten. Am 19. Juli postete die 22-Jährige, dass sie sich aufgrund von "anhaltenden Schmerzen" in den letzten Monaten einer Operation am rechten Ellbogen unterzogen habe. Sie traf die Entscheidung nach Rücksprache mit Spezialisten, wohl wissend, dass sie dadurch mehrere wichtige Turniere verpassen wird. Aber sie sagte, dass es "eine kurze Pause sein wird und ich es als einen notwendigen Schritt zu einer besseren Version meiner selbst auf dem Platz sehe".

In ihrer Karriere hat Zheng, die in Shiyan geboren wurde, aber seit 2019 in Barcelona lebt und trainiert, mit Coco Gauff-Trainer Pere Riba bereits fünf WTA-Titel gewonnen, obwohl sie 2025 nichts gewonnen hat.