Obsidian sagt: "Wir legen die Preise nicht fest" bezüglich des Preises von 80 US-Dollar auf The Outer Worlds 2 Director Brandon Adler: "Ich wünschte, jeder könnte mein Spiel spielen, denn das ist es, was ich von der ganzen Sache will."

HQ Es wurde viel darüber gesprochen, dass The Outer Worlds 2 80 US-Dollar kosten wird, was Microsofts neuer Normalpreis für seine Haupttitel ist. Das hat dazu geführt, dass viele ihren Ärger gegen Obsidian Entertainment gerichtet haben, aber in einem Interview mit GamesRadar sagt Director Brandon Adler nun, dass sie damit nichts zu tun haben: "Wir sind ein Spieleentwickler. Wir lieben es, Spiele zu machen. Wir legen die Preise für unsere Spiele nicht fest. Als Spieleentwickler wünsche ich mir, dass jeder mein Spiel spielen könnte, denn das ist es, was ich von der ganzen Sache erwarte. Aber für die Gründe und so weiter, warum der Preis von 79,99 US-Dollar, müsste man ehrlich mit den Xbox-Leuten sprechen." Mit anderen Worten, Obsidian würde gerne weniger für seine Spiele verlangen, aber es gibt auch eine harte wirtschaftliche Realität, und wenn Sie diesbezüglich Bedenken haben, sollten Sie mit Microsoft sprechen. Obsidian Entertainment