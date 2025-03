NZXT Function Elite Minitkl

HQ

NZXT hat die Fähigkeit, sowohl das Ziel zu verfehlen als auch das Ziel schwer zu verfehlen, insbesondere wenn sie Premium-Funktionen und Verarbeitungsqualität zu einem niedrigeren Preis als ihre ebenso etablierten Konkurrenten anbieten. Kürzlich haben sie sogar die Fähigkeit demonstriert, beides hintereinander zu tun, wobei die Maus Lift Wireless Elite nicht in der Lage war, zu argumentieren, wenn das Mikrofon Capsule Elite dies tat.

In welches Lager können wir also ihre neueste Tastatur, die Function Elite MiniTKL, einordnen? Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine seriöse, leistungsorientierte und platzsparende Tastatur, die die zehn Ziffernblocktasten zugunsten eines schlankeren Aussehens über Bord wirft, aber was unterscheidet sie darüber hinaus vom Rest der Fransen, die derzeit den Markt ausmachen?

Wir können uns genauso gut zuerst mit dem Elefanten im Raum befassen. Diese Tastatur für 170 GBP verfügt über keinerlei drahtlose Funktionalität. Und das trotz der Tatsache, dass konkurrierende Tastaturen mit der gleichen 8000-Hz-Abfragerate eine Form von 2,4-GHz-Konnektivität für noch weniger Geld bieten können (Sie können eine Corsair K70 Pro, eine Lemokey P1 Pro und eine Reihe anderer bekommen, um nur einige zu nennen). Es ist nicht so, dass NZXT an einigen wesentlichen Funktionen spart, aber für diesen Preis verdienen Sie es als Verbraucher, so ziemlich das gesamte Paket zu bekommen.

Das heißt, es ist das gleiche 75%-Layout, das so viele lieben, und mit ziemlich präzisen und intelligenten Platzierungen rundherum. Allerdings gibt es hier kein "Spielzeug". Es gibt keine Makrotasten, kein Scrollrad, alles ist bis auf die Knochen geschnitten, und es würde Sinn machen, wenn die Tastatur zu einem wirklich wettbewerbsfähigen Preis käme, aber das tut sie einfach nicht wirklich. Das Untergestell ist aus massivem Kunststoff, aber das Gestell rundum ist aus schwerem Aluminium. An den Seiten befinden sich Rändelflächen, die nicht wirklich etwas Funktionales tun, aber zwar dazu beitragen, zu überzeugen, dass wir es hier mit Qualität zu tun haben.

Wir haben natürlich Double-Shot-PBT-Kappen, und darunter finden wir die NZXT-eigenen "Dual Rail Adjustable Magnetic Switches". Es ist ein sehr langer Name, aber sie sind super reaktionsschnell, taktil und gut gestaltet, daran führt kein Weg vorbei. Den Aktivierungspunkt können Sie selbst bestimmen, von 0,6 Millimeter bis 0,16 Millimeter, und für die Aktivierung sind 30 Gramm erforderlich, sie sind also recht leicht, ohne jedoch die bereits erwähnte Taktilität zu verlieren.

Dies wird mit einer Polling-Rate von 8000 Hz kombiniert. Es ist sehr beeindruckend, und jetzt, da die Tastatur nur noch mit Kabel funktioniert, gibt es keine Möglichkeit,... naja, nicht benutzen. Das bedeutet, dass diese Tastatur mithalten kann, wenn Ihnen diese winzigen, granularen Nanosekunden wichtig sind.

An der Leistung selbst gibt es eigentlich nichts auszusetzen, und dank des zusätzlichen Fokus auf starkes RGB rund um den Rand ist die RGB-Beleuchtung hier tatsächlich besonders ausgeprägt. Alles ist mit CAM eingerichtet, das immer noch eine etwas schwerfällige Software-Suite ist, aber jetzt viel benutzerfreundlicher ist als zuvor.

Nein, es ist eher eine kontextbezogene, umfassende Analyse dessen, was der Markt sonst noch zu bieten hat, dass alles ein wenig auseinanderfällt. Sie können ein Keychron K2 HE oder MAX für deutlich weniger erhalten, als NZXT hier verlangt, und das mit drahtloser Funktionalität und Bluetooth. Es fehlt ein Scrollrad, es fehlt ein wenig mehr Geschmack, um eine Tastatur zu rechtfertigen, die super schön ist, aber sie stolpert im Vergleich und wenn es um eine tatsächliche Empfehlung geht.