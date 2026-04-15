Zu respektlos? Nuno Borges überrascht Etcheverry mit einem unkonventionellen Ass bei einem Matchball: Das Publikum ist mit Buhrufen und Applaus gespalten

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Der portugiesische Tennisspieler Nuno Borges hat alle in Barcelona mit seinem Matchball im Achtelfinale der Barcelona Open schockiert, aber niemand mehr als sein Rivale Tomás Martín Etcheverry, der sichtlich genervt war von dem unkonventionellen, aber völlig legalen und sehr riskanten Zug von Borges, der den Tiebreak des zweiten Satzes besiegelte und das Match mit 6:3 beendete, 7-6(4).

Beim Aufschlag für seinen zweiten Matchball wählte Borges einen Unterarmaufschlag, indem er den Ball von unterhalb des Handgelenks schlug – eine Bewegung, die völlig legal ist, aber selten angewendet wird und von manchen als respektlos und sogar unprofessionell angesehen wird. Diesmal verwandelte sich Borges' Aufschlag in ein Ass, da Etcheverry völlig überrascht war und den Ball nicht rechtzeitig erreichen konnte.

Im Video vermeidet der argentinische Spieler den Blickkontakt mit dem Portugiesen und gibt ihm den kältesten Händedruck, während ein Mix aus Applaus und Buhrufen im Publikum zu hören ist.

Borges, der beste Spieler Portugals auf Platz 52 der Welt, hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale eines ATP 500 erreicht. 2024 erzielte er mit Platz 30 Weltrang seine persönliche Bestzeit, als er die Swedish Open, sein erstes und einziges ATP-Turnier, gewann und Rafa Nadal besiegte, wenige Monate bevor der Spanier in den Ruhestand ging.