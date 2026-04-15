Tennisplan in Barcelona und München heute mit Jódar, Fonseca, de Miñaur, Shelton...
Das ATP 500 in München und Barcelona wird am Mittwoch, den 15. April, fortgesetzt.
Das Tennisspiel auf Sand in Barcelona und München wird am Mittwoch mit Achtelfinalen bei den parallelen ATP-500-Wettbewerben fortgesetzt, und Spieler wie Ben Shelton, Joao Fonseca, Alex de Miñaur oder Rafael Jódar sind für heute, den 15. April, angesetzt.
Barcelona Open-Spiele am 15. April (Achtelfinale)
- Nuno Borges gegen Tomás Martín Etcheverry: 11:00 MESZ, 10:00 BST
- Alex de Miñaur gegen Hamad Medjevocic: 12:10 MESZ, 11:10 BST
- Rafael Jódar gegen Camilo Ugo Carabelli: 16:00 MESZ, 15:00 BST
- Cameron Norrie gegen Ethan Quinn: 17:10 CEST, 16:10 BST
Munich Open Spiele am 15. April (Achtelfinale)
- Arthur Rinderknech gegen Joao Fonseca: 11:00 CEST, 10:00 BST
- Alexander Blockx gegen Ben Shelton: 12:40 MESZ, 11:40 BST
- Flavio Cobolli gegen Zizou Bergs: 13:50 MESZ, 12:50 BST
- Vit Kopriva gegen Luciano Darderi: 15:00 MESZ, 14:00 BST
Morgen finden die anderen vier achtelfinalen Spiele in Barcelona statt, mit Carlos Alcaraz gegen Tomas Machac, Lorenzo Sonego gegen Andrey Rublev, Corentin Moute gegen Lorenzo Musetti und Arthur Fils gegen Brandon Nakashima.
In München umfasst der Spielplan am Donnerstag Daniel Altmaier gegen Alex Molcan, Botic van de Zandschulp gegen Francisco Cerúndolo, Alexander Zverev gegen Gabriel Diallo.