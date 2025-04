Novak Djokovics Debüt in Madrid: Er sieht sich nicht als Favorit, aber "optimistisch"

HQ

Nach einigen Wochen Pause ist Novak Djokovic bereit, bei den laufenden Madrid Open auf den Tennisplatz in Madrid zurückzukehren. Sein Debüt als Nummer vier der Setzliste gibt er am morgigen Samstag, 26. April, in der Runde der letzten 64. Das Ausscheiden von Carlos Alcaraz, der verletzungsbedingt absagen musste, zwang dazu, die Mannschaft des Turnierbaums neu zu planen.

Anfang der Woche war Djokovic bei den Laureus Sport Awards in Madrid dabei. Dort gestand der Serbe, dass er sich nicht als einer der Favoriten sieht, aber er ist optimistisch: "Ich weiß nicht, ob ich zu den Favoriten gehöre, weil ich in diesem Jahr keine sehr guten Ergebnisse habe. Das Niveau, das ich suche, kann ich hier oder in Roland-Garros finden. Ich hoffe, dass es hier passiert", sagte Djokovic gegenüber Eurosport Spanien. Und obwohl es die erste Saison ohne Federer und Nadal ist und er der letzte der "Big Three" ist, sagt Djokovic, dass er immer noch Motivation für das Turnier hat.

'Nole' sprach auch über die Kritik, die Carlos Alcaraz in letzter Zeit von den Medien erhält, aufgrund einiger Fehler wie Indian Wells oder seiner Niederlage in Barcelona letzte Woche. "Ich verstehe es nicht. Aber die Atmosphäre und die Tradition des Tennis in diesem Land sind sehr stark. Die Erwartungshaltung ist enorm nach Nadal, Moyá, Ferrero... Sie alle waren die Nummer eins der Welt.

Aber hören Sie. Er ist 21, hat vier Grand Slams und viele Turniere gewonnen. Was will man mehr? Man will mehr, aber was er in dieser Zeit geleistet hat, ist unglaublich."