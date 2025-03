Novak Djokovic überholt Nadal und schreibt Geschichte in der ATP-Masters-1000-Serie

HQ

Novak Djokovic schreibt weiter Geschichte und wurde am Sonntag zum Tennisspieler mit den meisten ATP-Masters-1.000-Siegen und entthronte damit Rafa Nadal. Der Serbe hat in der Tour-Ära (seit 1990) an 501 Schlägen des Masters-1.000-Turniers teilgenommen, 411 gewonnen und 91 verloren. Zuletzt ein 6:1, 7:6(1) gegen Camilo Ugo Carabelli, um die vierte Runde zu erreichen.

Das ist ein Sieg mehr als Rafa Nadal, der 410 Spiele gewann und 90 verlor. Djokovic übertrifft ihn bereits bei den Titeln: Er gewann 40 Masters-1.000-Titel, während Nadal 36 gewann. Der dritte auf der Liste, mit etwas Abstand, ist Roger Federer, der 28 Titel gewann, 381 Spiele gewann und 108 verlor.

Wie viele Masters 1.000 Turniere gibt es pro Jahr?

Das Masters-1.000-Turnier ist das zweithöchste Turnier im Tennis der ATP-Tour, nur hinter den vier Grand Slams. Pro Jahr gibt es neun Masters-1.000-Turniere: Canadian Open (Montreal und Toronto), Italian Open (Rom), Indian Wells Open, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters und Paris Masters.