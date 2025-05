Novak Djokovic trennt sich nach sechs Monaten von Andy Murray

HQ

Die Verbindung zwischen Novak Djokovic und Andy Murray ist beendet. Weniger als sechs Monate, nachdem die ehemaligen Rivalen eine Partnerschaft bekannt gegeben hatten, bei der Murray (eine Woche jünger als Djokovic) als Trainer des serbischen Rivalen einsprang, haben sie die Entscheidung bekannt gegeben, sich in gegenseitigem Einvernehmen zu trennen.

"Danke, Coach Andy, für all die harte Arbeit, den Spaß und die Unterstützung in den letzten sechs Monaten auf und neben dem Platz. Ich habe es wirklich genossen, unsere Freundschaft zusammen zu vertiefen", schrieb Djokovic in den sozialen Medien.

Ihre Zusammenarbeit wurde im vergangenen November angekündigt, führte aber zu keinen guten Ergebnissen. Djokovic erreichte das Halbfinale der Australian Open, musste aber gegen Alexander Zverev schmerzbedingt aufgeben. Djokovics bestes Ergebnis war das Erreichen des Finales der Miami Open, wo er im März gegen Jakub Mensik verlor. In letzter Zeit hatte er jedoch einen schlechten Lauf, verlor bei Turnieren wie Madrid, Monte Carlo oder Indian Wells häufig in der ersten Runde und verpasste Rom komplett.

Djokovic wird ab dem 24. Mai ohne Murray in Roland Garros antreten, aber zunächst wird er ein weniger anspruchsvolles Turnier versuchen, ein Sandplatz-ATP 250 in Genf. Djokovic möchte seinen 100. Titel auf ATP-Tour-Niveau holen, aber vielleicht geht ihm im Alter von 37 Jahren die Puste aus...