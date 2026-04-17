Novak Djokovic trainiert in Spanien, ist sich aber "nicht sicher", ob er bei den Madrid Open teilnehmen wird

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Novak Djokovic ist in Spanien, wo er am Madrid Open, dem nächsten Masters 1.000-Turnier, teilnehmen soll: Er wurde in Marbella gesichtet, wo er auf Sandplätzen trainieren wird, und am Donnerstag besuchte er zusammen mit dem ehemaligen Madrider Luka Doncic ein EuroLeague-Spiel zwischen Real Madrid und Red Star Belgrave.

Auf dem Basketballplatz interviewte Movistar den 38-jährigen serbischen Spieler, der zuletzt im Achtelfinale der Indian Wells gegen Jack Draper gespielt hatte und kürzlich das Finale der Australian Open bestritt, wo er gegen Carlos Alcaraz verlor. Doch der erfahrene Spieler äußerte einige Zweifel an seiner Teilnahme am Masters-1.000-Turnier, das nächste Woche (zwischen dem 22. April und dem 3. Mai) beginnt.

"Ich hoffe, hier mitzumachen, ich arbeite darauf hin. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe körperlich mit einer Verletzung etwas zu kämpfen, deshalb versuche ich, das anzugehen und so lange wie möglich zu spielen", sagte Djokovic, der es genießt, den Sport etwas langsamer anzugehen: "Jetzt habe ich etwas mehr Zeit, spiele nicht mehr so viel, sodass ich die Chance habe, andere Sportarten und großartige Athletik zu genießen."

Djokovics Ziel wird sicherlich sein, beim nächsten Grand Slam seine beste Form zu erreichen, aber dafür muss er auch üben und sich an Sandplätze gewöhnen, bevor Roland Garros am 18. Mai startet und bis zum 7. Juni läuft. Da die Auslosung für die Madrid Open nächsten Montag stattfindet, würden gesetzte Spieler wie Djokovic (Weltranglistenvierter) erst in der zweiten Runde, etwa am Samstag, den 25. April, starten.