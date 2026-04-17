Luka Doncic und Cade Cunningham legen erfolgreich Berufung gegen die Regel von 65 Spielen für den MVP ein

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Luka Doncic (Los Angeles Lakers) und Cade Cunningham (Detroit Pistons) sind am Ende der Saison für den MVP und weitere individuelle Auszeichnungen berechtigt, obwohl sie die Regel und 65 reguläre Saisonspiele nicht erfüllt haben. Eine Regel, die viele als unfair ansehen und vorerst bestehen bleiben wird, aber die Liga wird für diese beiden Spieler aufgrund von "außergewöhnlichen Umständen" eine Ausnahme machen.

Doncic bestritt 64 Spiele für die Lakers, verpasste aber zwei wegen der Geburt seiner Tochter in Slowenien, während Cunningham 63 Spiele absolvierte, aber 12 wegen einer kollabierten Lunge verpasste, die am 17. März diagnostiziert wurde: Das sind die von der NBA genannten Gründe, die bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielten. Beide Spieler legten Berufung ein, und die Liga hat zugestimmt, dass "unter Berücksichtigung der Gesamtsituation der Umstände für Cunningham und Dončić jeder Spieler gemäß der Bestimmung der außergewöhnlichen Umstände im CBA Anspruch auf Auszeichnungen hat."

Die Regel, in jeder regulären Saison mindestens eine Anzahl von Spielen zu spielen, um für den besten Spieler der Saison berechtigt zu sein, ist sinnvoll, da sie die Konstanz belohnt. Dies führt jedoch dazu, dass ein großartiger Spieler, der über längere Zeit verletzt ist, möglicherweise nicht spielberechtigt ist. In diesem Jahr waren die Fälle von Doncic und Cunningham sehr außergewöhnlich, da sie kaum das Ziel erreichten und sehr gute Gründe hatten, einige Spiele zu verpassen. Allerdings wurde Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves vor einem unabhängigen Schiedsrichter die gleiche Behandlung verweigert, nachdem er 60 Spiele bestritten hatte.

Laut Wettprognosen bleibt Shai Gilgeous-Alexander zum zweiten Mal in Folge Favorit auf den MVP-Titel, gefolgt von Victor Wembanyama und Nikola Jokic.