Novak Djokovic besiegt Zverev mit Scharfsinn und erreicht zum 51. Grand-Slam-Halbfinale

Novak Djokovic ist zurück. Nach einem formschwachen Start in die Saison und einer Reihe besorgniserregender Auftaktniederlagen bei kleineren Sandplatzturnieren hat er die Tennisfans im Philippe Chatrier mit einem wahrhaft spannenden Match gegen Alexander Zverev begeistert, der im ersten Satz in Führung ging, nun aber im Schatten des größten Tennisspielers aller Zeiten steht (zumindest den Zahlen nach ist dies ein rekordverdächtiges 51. Grand-Slam-Halbfinale).

Das Spiel endete 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Djokovic mag es an Kraft fehlen, aber er hat eine kluge Taktik angewandt: "Vor allem im letzten Spiel war meine Taktik, nur Drop-Shots zu spielen, also habe ich drei oder vier hintereinander gespielt. Vielleicht kann man es nicht im Fernsehen sehen, aber es gibt viel Wind von einer Seite, so dass man das Gefühl hat, dass man doppelt so hart zuschlagen muss. Es war wichtig, das Spiel zu variieren."

Djokovic verbessert sein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Zverev auf 9:5 und wird am Freitag ein spektakuläres Match gegen Jannik Sinner bestreiten, den er mit 4:4 besiegen kann. Das andere Halbfinale, zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti, findet ebenfalls am Freitag statt.