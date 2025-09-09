Nottingham Forest entlässt Nuno Espírito Santo und die Fans sind wütend und enttäuscht

HQ

Nottingham Forest gab am Dienstag nach Mitternacht bekannt, dass Nuno Espírito Santo, ihr Cheftrainer, der sie zu den besten Ergebnissen seit Jahrzehnten geführt hatte, für den Verein entlassen wurde. Die Fans sind traurig und wütend, aber nicht ganz überraschend, denn es wurde berichtet, dass sich Nunos Beziehung zu Klubbesitzer Evangelos Marinakis verschlechtert hat.

"Der Verein dankt Nuno für seinen Beitrag während einer sehr erfolgreichen Ära im City Ground, insbesondere für seine Rolle in der Saison 2024/25, die in der Geschichte des Clubs für immer in guter Erinnerung bleiben wird. Als jemand, der in der vergangenen Saison eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg gespielt hat, wird er immer einen besonderen Platz auf unserem Weg einnehmen", heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Nuno Espiroto Santo übernahm ein Team, das nach der Entlassung von Steve Cooper im Dezember 2023 mitten in der Saison 2023/24 am Rande des Abstiegs stand, rettete es mit einem 17. Platz und belegte in der folgenden Saison den 7. Platz, die beste Platzierung in der Premier League seit 1995. Außerdem qualifizierten sie sich zum ersten Mal in diesem Jahrhundert für Europa (Europea League).

Zuletzt musste Nottingham Forest in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen West Ham hinnehmen, aber die Entlassung von Espírito Santo war nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen einer verschlechterten Beziehung zum Klubbesitzer, einschließlich einer Konfrontation in der Nacht, in der Taiwo Awoniyi trotz einer schweren Verletzung weiterspielte. Später gab der Verein 180 Millionen Pfund für neun neue Spieler aus, aber viele wurden Gerüchten zufolge vom Trainer nicht gewollt.

Fans sind traurig über die Entlassung von Nuno Espírito Santo

Als Reaktion auf den Verein haben die Fans ihre Unzufriedenheit mit der Entscheidung zum Ausdruck gebracht. @Crypto_Zh0u bezeichnete ihn als den freundlichsten Trainer und erinnerte sich daran, wie er eine Behindertenfußballmannschaft zu einer Pressekonferenz einlud. Andere warnen den Verein, dass sie es bereuen werden, wenn sie am Ende der Tabelle landen, wobei @Thebanterboot kritisieren, wie kleine Teambesitzer aufgrund einer Saisonleistung so tun, als wären sie groß.