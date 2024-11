Nothing Phone (2a) Plus

Nach einem starken Preisanstieg bei guten Einsteigermodellen sehen wir nun eine Rückkehr zu günstigeren Preisen, und das aktualisierte Nothing Phone 2(a) Plus ist ein Paradebeispiel dafür. Es handelt sich um eine aktualisierte Version des Nothing Phone 2a, richtet sich jedoch an ein leistungsbewussteres Publikum und bietet einige unterhaltsame Möglichkeiten zum Sparen. Zum Beispiel besteht der interne Speicher aus UFS 2.2, an das ich mich seit Jahren nicht mehr erinnern kann.

Auf dem Papier könnten Sie jedoch Ihre Zweifel haben, denn die Spezifikationen sind eindeutig recht vernünftig - aber wenn Sie sich für dieses spezielle Mobiltelefon entscheiden, liegt es an dem besonderen und unverwechselbaren Design der Benutzeroberfläche, das sich wirklich von den anderen abhebt. Obwohl das Design schön abgerundet und industriell ist, ähnelt es vielen anderen Telefonen. Ich muss jedoch sagen, dass es schwer ist, nicht zu bemerken, wie leicht dieses Telefon ist. Trotz seines Gewichts von 190 Gramm fühlt es sich leichter an als viele andere, die wir testen, also zusätzliche Punkte dafür.

Die Benutzeroberfläche ist einzigartig, mit einer extrem angepassten Version von Nothing OS, die auf Android 14 basiert. Die Benutzeroberfläche ist pixelig und erinnert an eine deutlich professionellere, aber auch von den 80er Jahren inspirierte Darstellung von Zahlen, Buchstaben und Symbolen. Es ist ein deutlich anderes visuelles Erlebnis als das, was andere bieten können. Nothing OS hat auch ChatGPT integriert, was etwas seltsam erscheint, aber es ist erwähnenswert, dass es eine aktivierte Option für diejenigen ist, die es nicht mögen. Es gibt spezialisierte Apps für fast alles und es fühlt sich fast so an, als würde man ein brandneues Betriebssystem von Grund auf neu bekommen.

Die Rückseite ist immer anders, wie Sie wissen, mit Lichtern und etwas, das wie freiliegende Leiterplatten aussieht - niemand kann sagen, welche Marke von Telefon Sie haben. Es ist ziemlich brillantes Marketing, muss ich sagen. Die Lichter sind auch für Alarme, Klingeltöne, Ton und mehr funktionsfähig. Sie können sogar als Ringlicht verwendet werden, wenn Sie ein Influencer sind, und Sie haben den Eindruck, dass dies bald die Hälfte der Bevölkerung sein wird.

Nothing, wie viele andere Marken auch, ist mit Recycling und grünem Denken verrückt geworden. Nicht nur das Aluminium, sondern auch Kupfer und Kunststoff sind in hohem Maße recycelt.

Es wird in einer Standardkonfiguration mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher geliefert. Es gibt Bluetooth 5.3 und USB-C-Konnektivität, wie es erwartet wird, aber der neueste Standard. Es gibt auch Lautsprecher, die in Ordnung, aber nicht beeindruckend, aber auch nicht schlecht sind.

Als Chipsatz kommt der MediaTek Dimensity 7450 Pro 5G zum Einsatz, der wie der Name schon sagt, zwar über einen 5G-Chip verfügt, aber auch mehr oder weniger ausschließlich von Nothing genutzt wird. Er verfügt über acht Kerne, zwei mit 3 GHz und sechs mit 2 GHz. Bei der GPU handelt es sich um eine Mali G610.

Sie müssen 300 £ bezahlen. Das ist ein ziemlich stolzer Preis, muss ich sagen. Für dieses Geld bekommt man ein adaptives 120-Hz-6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 1300 Nits (theoretisches Maximum; bei normaler Nutzung bekommt man die Hälfte), Gorilla Glass 5 und ein klassisches Triple-Kamera-Setup mit 50-MP-Kamera: eine Hauptkamera, eine Frontkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. Ich kann den Vivid-Modus nicht empfehlen, da er viel zu leistungsstark ist, aber der Nachtmodus funktionierte tatsächlich ganz gut. Es fühlt sich jedoch so an, als ob es weder die Optik noch die Nachbearbeitung steuern kann, wenn es sich um ein "freies Spiel" handelt. Ein grauer Regentag ist eigentlich das optimalste Lichtszenario, in dem Sie fotografieren können, wenn Sie lebendig verwenden. Der Weitwinkel könnte etwas mehr Farbe vertragen, da er etwas verwaschen wirkt. Die beste Kamera ist eigentlich die Selfie-Kamera, die die Farben viel korrekter wiedergibt. Generell vermisse ich aber den optischen Zoom. Es ist eine Schande, dass es nicht aufgenommen wurde.

Die Kameras funktionieren als solche gut, aber ich bin ein wenig überrascht, dass 4K 60 FPS nicht unterstützt wird. Vor allem, wenn die Optik dies tatsächlich unterstützt und es eine optische Bildstabilisierung und einen Dual-LED-Blitz gibt - drei Dinge, die normalerweise darauf hindeuten, dass alles vorhanden ist, um ein gutes 4K-Erlebnis zu liefern. Ich musste auch ein wenig suchen, um detailliertere Spezifikationen zu finden, ohne viel Glück. Es ist ein wenig seltsam, dass man nicht weiß, welcher Sensor verwendet wird, aber es macht Sinn, da die Bildqualität in Ordnung, aber nicht beeindruckend ist. In einer Welt, in der selbst billige Telefone eine überraschend gute Bildqualität haben, muss dieser Teil verbessert werden, wenn der Rest so gut ist. Es gibt einige KI-Assists, aber leider reicht das nicht aus.

Auf der Rückseite befindet sich das "Glyph Interface" von Nothing, und das ist möglich, weil das Kühlsystem, das natürlich auf dem Prinzip der Verdampfungskammer basiert, über den Komponenten platziert ist, die tatsächlich heiß werden, anstatt zentral zu laufen.

Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh und sollte für die meisten Menschen ausreichend sein, es sei denn, man hat eine sehr intensive Nutzung. Das kabelgebundene Laden ist jedoch nicht besonders schnell und dauert etwa eine Stunde von 0-100%, kann aber in 20 Minuten auf etwa 50% schnell aufgeladen werden. Das mitgelieferte Kabel ist aber wirklich gut verarbeitet – großes Lob dafür.

Mit einer besseren Kamera würde dieses Telefon definitiv besser abschneiden, aber es ist immer noch verrückt, was man für sein Geld mit einem Einsteigertelefon bekommt.