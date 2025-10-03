Nothing Ear 3

Ich liebe vieles, was Nothing tut, ich muss es nur ehrlich zugeben. Wie der liebe Mr. Mobile sagt (im Ernst, schaut euch seine Videos an), ist "Spaß" eine völlig unterschätzte Grundlage für eine Kaufentscheidung. Zu oft fühlen wir uns von der reinen Funktion angezogen, aber das Start-up von Carl Pei, das heute selbst ein Gigant ist, möchte seinen Ausgangspunkt von etwas völlig anderem nehmen; Nämlich die Fähigkeit der Technik, mit markanter Ästhetik zu faszinieren.

Es gibt keinen wirklichen Grund, warum das Designprofil von Nothing transparent sein sollte. Es hilft auch nicht der Akkulaufzeit, der Ladegeschwindigkeit oder ähnlichem, dass der Gehäusedeckel komplett transparent ist, und es macht die beiden Geräte nicht besser, dass man durch die transparente Außenhülle auch noch das Innenleben sehen kann. Es ist einfach so, dass... naja, weil es cool ist.

Zunächst einmal hat Nothing diesmal wirklich etwas mit dem Design gemacht. Der Deckel selbst ist aus Kunststoff, aber dort, wo die Geräte platziert sind, ist alles mit glänzendem Aluminium überzogen, und es gibt eine Art Verfeinerung, ein Prozess, der eindeutig entscheidend für Nothing war, und das merkt man. Sowohl das Gehäuse als auch die Geräte sind IP54-zertifiziert, es gibt kabelloses Laden, und obwohl die Akkulaufzeit mit nur etwa 20 Stunden tatsächlicher Nutzung, aufgeteilt auf Geräte und Gehäuse, die größte Enttäuschung ist, ist dies ein großartiges Gadget auf ganzer Linie.

Hier gibt es neue 12-Millimeter-Custom-Treiber, die nicht nur immer noch absolut brillant klingen, sondern tatsächlich eine Art S... naja, Einstellung darüber, wie der Ton geschnitten werden sollte. Es ist nicht so, dass sie sich signifikant von einem Paar Google Pixel Buds Pro 3 oder einem Paar AirPods unterscheiden, aber es gibt eine Art Knackigkeit, eine Abstimmung, die ihnen Charakter verleiht. Sie laufen im Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz und klingen einfach durchgehend ziemlich gut.

Ebenso ist die aktive Geräuschreduzierung absolut zuverlässig, ohne jedoch in die Nähe der absoluten Giganten der Branche zu kommen. Hier sind die verschiedenen AirPods Pro und Bose In-Ears von QuietComfort zu erwähnen, aber für diese 180 £, was eigentlich ein ziemlich deutlicher Preissprung ist, ist es immer noch ein gutes Angebot.

Und dann ist da noch die ganze Super Mic Sache. Es handelt sich eigentlich um ein Mikrofon, das an der Seite des Gehäuses sitzt, und die Idee ist, dass dieses "Supermikrofon" zum Beispiel zum Aufzeichnen und Transkribieren von Besprechungen verwendet werden kann und daher mit dem Nothing Telefon Essential Space synchronisiert wird. Es ist kein Durchbruch, es handelt sich um einen Satz von MEMS-Beamforming-Mikrofonen, die Geräusche von einer tatsächlichen Schallquelle trennen und einen KI-Dienst für die Transkription verwenden können. Ich sage nicht, dass es nutzlos ist, im Gegenteil, dies ist ein Beispiel für eine etwas originelle neue Idee, aber es muss gesagt werden, dass sie ein Telefon mit einem "Essential Space" erfordert. Das heißt, eine von Nothing.

Außerdem geht es vor allem um das Klangprofil. Es gibt Bluetooth 5.4, es gibt LDAC-Unterstützung für Hi-Res-Audio, und sowohl die Konnektivität, die aktive Geräuschunterdrückung, der Transparenzmodus als auch der tatsächliche tägliche Gebrauch summieren sich zu einer Vielzahl positiver Aspekte eines Produkts, das zwar mehr kostet, aber auch seit dem ersten Satz von Nothing In-Ears verfeinert wurde.

Es ist daher erstaunlich einfach, das Nothing Ear 3 zu empfehlen, was einmal mehr beweist, dass Nothing Designer hat, die über den Tellerrand hinausschauen, aber nie vergessen, dort zu liefern, wo es darauf ankommt.